Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність

Після своєї смерті Коко Шанель залишила чималий спадок світові моди: маленьке чорне плаття, капелюшки, сумки і багато інших фешн-деталей. Проте, якщо їхній стиль змінюється і вдосконалюється з кожною новою колекцією, то її цитати завжди залишатимуться незмінними. В цьому матеріалі ми зібрали для вас невідомі крилаті вислови Шанель, які вона влучно говорила в потрібний момент і в потрібному місці.

Габріель Коко Шанель увірвалася у світ моди впевнено і красиво. І хоч її шлях до успіху був складним і тернистим, вона змінила уявлення про жіночий стиль раз і назавжди.

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Шанель надихалась чоловічим стилем і обожнювала почуття самодостатності, вона любила диктувати моду, але терпіти не могла неохайних і нестильних жінок.

За своє життя вона чимало пережила: народження у бідній сім'ї, сирітство при живому батькові, дитинство в притулку, насмішки від однолітків, пізніше осуд від світових модельєрів. І так усе життя – на межі загальноприйнятих суспільством правил.

Однак найгіршим випробуванням долі для Шанель стало її єдине кохання, за яке вона поплатилася довічною самотністю. Її шлях до успіху був, м'яко кажучи, нелегким, тому, хто, як не вона, знає ціну своєму життю? І, хто, як не вона, може більш вдало про це сказати?

Журналісти LifeStyle 24 зробили підбірку найбільш влучних цитат Коко Шанель про неї саму, про жінок, про кохання і про справу її життя — моду.

Топ-25 цитат Коко Шанель

1. "Шанель завжди №1, навіть якщо це Chanel №5".

2. "Що таке свобода? Це можливість не робити те, що тебе заставляють робити, чи можливість робити те, чого хочеться самому?"

3. "Моду не можна назвати модою, якщо її не носять на вулиці".

4. "Все в наших руках, тому їх не можна опускати".

5. "За свій успіх, за право займатись улюбленою справою я заплатила долі самотністю".

6. "Коханець буває першим, другим… десятим. Кохання – завжди єдине".

7. "Вона стала рівнею чоловікам!" Чому це вважається похвалою? Я знаю стільки чоловіків-нікчем. Що ж мені, опускатися на коліна, щоб встати з ними врівень?"

8. "Захистом від будь-якої кризи повинна бути власна голова, а не дорогоцінне каміння і золото".



Коко Шанель

9. "Образа виникає тоді, коли ти не можеш нічим відповісти. Образа – це власне безсилля і неважливо перед чим – вчинком людини, багатьох людей чи несправедливістю долі. Якщо людина може зробити щось натомість, виправити чи навіть відомстити, вона не ображається, вона діє".

10. "Мода створена не для того, щоб дивувати публіку на показах. Вона створена для того, щоб одягати цю публіку".

11. "Це уряд і закони приходять і відходять, а Шанель – залишається!"

12. "Якщо ви хочете мати те, чого ніколи раніше не мали, вам доведеться робити те, чого ніколи раніше не робили".

13. "Кожна жінка має той вік, на який заслуговує".

14. "У вас не буде другого шансу справити перше враження".

15. "Якщо вам потрібно, щоб виконували вашу волю, не треба вмовляти чи кричати. Достатньо спокійно сказати, але так, щоб ніхто не подумав, що можна зробити по-іншому".

16. "Найкраще, що є в коханні – це займатися ним".

17. "Ми любимо людей за те хороше, що самі їм зробили, а ще за їхні недоліки, яких не помічаємо в собі. І навпаки, власні мінуси, якщо їх не вдається побороти в інших, нам здаються просто гіпертрофованими".



Коко Шанель

18. "Я поважаю тільки тих, хто добре робить свою справу, а не тих, хто багато кричить і чогось вимагає".

19. "Життя – не костюм, його неможливо перекроїти і пошити заново, але і шкодувати за минулим теж не варто, інакше старість перетвориться в суцільний скрегіт зубів від жалю".

20. "У жінок не буває друзів, їх або кохають, або ні".

21. "Якщо не бачите виходу з ситуації, поступайте нелогічно. Саме це виявиться виходом".

22. "Найстрашніше для людини – потрапити в колію. Життєва колія залишає вас самого життя, тому що дотримання правила "як слід" зазвичай лише його слабка пародія".

23. "Дитячі образи найсильніші і пам'ятаються довше, ніж інші, тому що діти ображаються серцем, а дорослі – розумом. Розум має здатність перемогти образу, а серце – ні, в ньому залишаються шрами, які не розправиш, як складки тканини".

24. "Вас цінують рівно настільки, наскільки ви цінуєте себе самі".

25. "Коко Шанель не буде, але обов'язково залишиться СТИЛЬ ШАНЕЛЬ – зручна елегантність".

Фото: з книги "Історія, розказана нею самою", 24 канал