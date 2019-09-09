Топ-3 коктейлі для романтичних вечорів: рецепти від бартендера

Замість звичних чаю чи кави затяжними осінніми вечорами хочеться насолодитись чимось особливішим. Недарма для затятих романтиків і водночас любителів поекспериментувати людство винайшло коктейлі. А цей напій таки здатен перетворити спонтанні теревені на душевну розмову. І не тільки.

Разом із бартендером Олегом Середніцьким LifeStyle 24 обрав топ-3 коктейлі для романтичних вечорів. Напої, які ви самі можете приготувати вдома, подарують релакс після насичених робочих буднів. А якщо їх ви п'єте зі своєю другою половинкою, то продовження посиденьок неминуче. "Вони цікаві тим, що поєднують в собі кілька компонентів. Наприклад, ви можете випити чистий джин, але не відчуєте повноту його смаку так, як у коктейлях, куди його додають. Також багато цих трунків мають у собі фруктові фреші, що дозволяє не просто пити їх, а смакувати", – переконаний наш співрозмовник.

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Тому читаємо, як приготувати п'янкі коктейлі в домашніх умовах, відтак створити романтичну вечорову атмосферу.

"Десерт від Бернарда"

Перший із наших коктейлів має в'язку структуру й насичений смак. А ще він дуже ягідний. "Власне, Бернард – це людина, яка винайшла естонський лікер Vana Tallin. Тому цей напій на основі рому стане чи не найголовнішим інгредієнтом", – каже коктейльмейстер.

Інгредієнти (на 2 порції):

90 мл лікеру Vana Tallin;

30 мл малинового джину;

фреш одного лимона;

20 мл яєчного білка;

30 мл згущеного молока;

плоди малини та шматочки шоколаду.

Фото: LifeStyle 24

Спосіб приготування:

1. Містимо в шейкер (або ж будь-яку іншу банку із гумовою кришечкою) всі неалкогольні компоненти. Потім додаємо до них лід, лікер та малиновий джин і трясемо впродовж пів хвилини.

2. Наливаємо вміст у стакан, прикрашаємо коктейль малиною та шоколадом.



Коктейль "Десерт від Бернарда" готують на основі естонського лікеру Vana Tallin / LifeStyle 24

"Bellini"

Батьківщина цього коктейлю – Венеція, він один із найпопулярніших в Італії. "Якщо приготуєте його, то романтичний вечір швидко не закінчиться. Він є легким кисло-солодким десертним напоєм", – характеризує "Bellini" Олег Середніцький.

Інгредієнти (на 2 порції):

100 мл персикової м'якоті;

200 мл ігристого вина Prosecco.



Фото: LifeStyle 24

Спосіб приготування:

1. Відділіть м'якоть персика від шкірочки й кісточки, після цього роздавіть її через ситце. За смаком можете додати цукор або сироп.

2. Опісля повільно доливайте ігристе вино (бажано, щоб воно було холодним), розмішайте і швидше подавайте напій, аби з нього не вивітрились бульбашки.



Напій "Bellini" вразить легкістю й фруктовим смаком / LifeStyle 24

"Cosmopolitan"

За словами Олега Середніцького, це – улюблений коктейль поп-діви Мадонни, також його з задоволенням пили дівчата в серіалі "Секс і місто". "Відтоді він ставав усе популярнішим, чи не завдяки ньому почала набирати обертів культура споживання таких трунків. Цей напій легкий, адже не має вираженої в'язкості, як ті, під час приготування яких використовують яєчний білок. Проте "Cosmopolitan" досить таки алкогольний, є хорошою альтернативою віскі, рому або ром-коли", – пояснює коктейльмейстер.

Інгредієнти (на 2 порції):

90 мл горілки;

60 мл журавлинового соку;

40 мл лаймового фрешу;

30 мл апельсинового лікеру Triple sek або Cointreau;

лід для охолодження;

цедра апельсина для прикраси.



Фото: LifeStyle 24

Спосіб приготування:

1. Покладіть у шейкер або подовгувату ємність лід, долийте туди горілку, сік журавлини та лаймовий фреш.

2. Струшуйте вміст орієнтовно 30 секунд, відтак перелийте рідину в бокал.

3. Прикрасьте коктейль шматочком апельсинової цедри.



"Cosmopolitan" – улюблений коктейль співачки Мадонни / LifeStyle 24

А який із цих коктейлів ви б приготували вдома? Можливо, поділитесь з нами іншими рецептами?