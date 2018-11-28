Топ-3 маски для волосся, які стануть у нагоді взимку

Ні для кого не секрет, що від вітру, холоду та сухого повітря наше волосся пошкоджується, електризується або ще гірше випадає. В холодну потру воно потребує особливого догляду.

Вітер, сніг, дощ та інші погодні явища, які є нормальними для періоду з жовтня по лютий, дуже згубно впливають на стан нашого волосся. Тому, якщо ви любителька похизуватись шевелюрою та не одягаєте шапку в холодний період, вам варто зберегти ці поради на майбутнє.

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Аби вберегти волосся від випадіння, електризації та сухості не обов’язково відвідувати дорогі салони краси. За допомогою домашніх підручних засобів можна покращити його стан не гірше, ніж у перукарні.

Топ-3 маски в домашніх умовах

1. Маска з медом, алое та коньяком

Візміть 50 г коньяку та підійгрійте його на водяній бані, потім додайте сік алоє. Якщо вас хвилює випадіння волосся, ця рослина допоможе вам позбутись небажаної проблеми. Потім додайте 1 чайну ложку меду. Перемішайте до однорідності та нанесіть маску на корені, втираючи.



Маска для волосся з медом та коньяком / Pixabay

2. Маска з гірчицею та реп'яховою олією

Маски з додаванням гірчиці є одним з найкращих способів покращити ріст волосся, адже вони розігрівають шкіру голови, що спричиняє відкривання пор та стимулювання росту. Але також вони непоганий варіант для боротьби з жирністю та випадінням. Для приготування цієї макси вам знадобиться 1 чайна ложка гірчичного порошку, 1 столова ложка реп’яхової олії та 1 жовток. Всі інгредієнти перемішати та нанести на корені.



Маска з реп'яховою олією / Pixabay

3. Маска з корицею

Ця маска допоможе покращити загальний стан волосся, поверне блиск та м’якість. Для неї знадобиться 1 столова ложка порошку кориці, 1 столова ложка меду і 3 столові ложки кокосової олії. Суміш повинна вийти без грудочок. Потім потрібно втерти в корені та розприділити по довжині.



Маска для волосся з корицею / Pixabay

Усі маски потрібно змивати приблизно через 20-30 хвилин. Також для покращення стану волосся можна використовувати відвар ромашки, як ополіскувач після миття голови.