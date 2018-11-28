Топ-3 маски для волосся, які стануть у нагоді взимку

824
Маски для волосся взимку
Маски для волосся взимку / https://www.pinterest.com/

Ні для кого не секрет, що від вітру, холоду та сухого повітря наше волосся пошкоджується, електризується або ще гірше випадає. В холодну потру воно потребує особливого догляду.

Вітер, сніг, дощ та інші погодні явища, які є нормальними для періоду з жовтня по лютий, дуже згубно впливають на стан нашого волосся. Тому, якщо ви любителька похизуватись шевелюрою та не одягаєте шапку в холодний період, вам варто зберегти ці поради на майбутнє.

Читайте також: Як правильно доглядати за обличчям та позбутися чорних цяток

Аби вберегти волосся від випадіння, електризації та сухості не обов’язково відвідувати дорогі салони краси. За допомогою домашніх підручних засобів можна покращити його стан не гірше, ніж у перукарні.

Топ-3 маски в домашніх умовах

1. Маска з медом, алое та коньяком

Візміть 50 г коньяку та підійгрійте його на водяній бані, потім додайте сік алоє. Якщо вас хвилює випадіння волосся, ця рослина допоможе вам позбутись небажаної проблеми. Потім додайте 1 чайну ложку меду. Перемішайте до однорідності та нанесіть маску на корені, втираючи.

Маска для волосся з медом та коньяком
Маска для волосся з медом та коньяком / Pixabay

2. Маска з гірчицею та реп'яховою олією

Маски з додаванням гірчиці є одним з найкращих способів покращити ріст волосся, адже вони розігрівають шкіру голови, що спричиняє відкривання пор та стимулювання росту. Але також вони непоганий варіант для боротьби з жирністю та випадінням. Для приготування цієї макси вам знадобиться 1 чайна ложка гірчичного порошку, 1 столова ложка реп’яхової олії та 1 жовток. Всі інгредієнти перемішати та нанести на корені.

Маска з олією та гірчицею
Маска з реп'яховою олією / Pixabay

3. Маска з корицею

Ця маска допоможе покращити загальний стан волосся, поверне блиск та м’якість. Для неї знадобиться 1 столова ложка порошку кориці, 1 столова ложка меду і 3 столові ложки кокосової олії. Суміш повинна вийти без грудочок. Потім потрібно втерти в корені та розприділити по довжині.

Маска для волосся з корицею
Маска для волосся з корицею / Pixabay

Усі маски потрібно змивати приблизно через 20-30 хвилин. Також для покращення стану волосся можна використовувати відвар ромашки, як ополіскувач після миття голови.

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
1211
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1126
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
27 листопада 11:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 6871
Домашнє насильство: Маша Єфросиніна розповіла, куди жінці звертатися по допомогу в Україні
26 листопада 18:15 Домашнє насильство: Маша Єфросиніна розповіла, куди жінці звертатися по допомогу в Україні
1017
Топ-5 найгучніших скандалів на проекті "Танці з зірками 2018"
26 листопада 17:49 Топ-5 найгучніших скандалів на проекті "Танці з зірками 2018"
Юлія Михайлова 5410
Претенденти на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
26 листопада 16:52 Претенденти на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
1459
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук