5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують

Сьогодні, 23 вересня, в Україні відзначають день народження легендарної Соломії Крушельницької. Оперна діва ввійшла в історію як найвидатніша співачка світу.

Її називали неперевершеною Аїдою, найпривабливішою Батерфляй та єдиною у світі Джокондою. Кожен вихід на сцену Соломії Крушельницької викликав овації, а її ім'я з роками ставало дедалі відомішим. Журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 5 цікавих фактів про життя та кар'єру легендарної оперної діви, яка прославляла Україну за кордоном.

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Рід Соломії Крушельницької

Соломія Крушельницька народилась у 1872 році в селі Білявинці, що на Тернопільщині. Сім'я майбутньої оперної діви надихала багатьох українців того часу, а про шляхетний рід Крушельницьких знали всі.

Батько артистки Амвросій Крушельницький був священиком, який відзначився і громадянською діяльністю. Разом із дружиною Теодорою Марією він виховував 5 дітей, кожному з яких дав освіту. Соломія Крушельницька з братом та трьома сестрами росла у досить творчій атмосфері, адже її дідусь Григорій Савчинський був зачинателем української байки на Галичині. Відтак змалку дівчинка вивчала фольклор, зокрема, українські пісні, які полюбляла наспівувати у дворі.

У нас пам'ятають молоду Соломію, як вона вечорами співала в гурті дівчат десь у садку чи на майдані. Вже тоді голос її був сильний, гарний і дуже відрізнявся від інших,

– згадувала знайома співачки Марія Цибульська.

Перший виступ

Вже змалку Соломія Крушельницька мріяла стати артисткою. Тому її батьки зробили все можливе, аби вона здійснила свій задум. Спершу Соломія Крушельницька навчалась в Тернопільській школі товариства "Приятелі музики", а згодом поступила до Тернопільської класичної гімназії. Саме там майбутня зірка розвивала майстерність співати та приєдналась до товариства "Руська бесіда". У віці 11 років дівчина вперше вийшла на сцену під час Шевченківського концерту. Виступ остаточно розвіяв сумніви, що Соломія Крушельницька стане легендарною співачкою.

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Щоб розвивати свій талант, дівчина вирішила поступити до Львівської консерваторії, яка відкрила вокалістці двері на велику сцену.

Багатогранний талант

Мало хто знає, що Соломія Крушельницька не тільки володіла неперевершеним сопрано у три октави, але й легко виконувала пісні на 8 мовах. Відтак оперна діва не мала жодних обмежень у виборі свого репертуару. Соломія Крушельницька стала найвидатнішою співачкою у світі, а на її адресу надходили контракти з нью-йоркської "Метрополітен опера", лондонського "Ковент-Ґардена" та італійського "Ла Скалі". Запрошуючи українку, оперні агенти були впевнені, що шоу відзначиться аншлагом.



Соломія Крушельницька

Окрім цього, Соломія Крушельницька вправно кермувала машиною. На той час багато чоловіків не могли похизуватись таким вмінням. Відтак оперна діва сама добиралась до місця проведення виступів.

Незвична підготовка до виступів

Через успішну кар'єру Соломія Крушельницька не могла дати слабинку. Вона завжди виходила на сцену з неймовірним репертуаром та заворожуючим голосом. Одного разу оперна діва встановила музичний рекорд: після виступу Соломії Крушельницької люди 17 разів запрошували її виконати пісню на біс. З таким навантаженням та гастролями зірка вирішила трішки збавити темпи.

Строгий розклад, поміркована їжа, заборона давати волю своїм забаганкам – такі обмеження встановила собі артистка. Окрім цього, щоб голосові зв'язки були у відмінній формі, Соломія Крушельницька ні з ким не розмовляла у день виступу.

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Цікавим був і ритуал перед концертом: легендарна українка приїжджала до місця шоу завчасно та упродовж 2 годин сама наносила макіяж та грим. За словами знайомих та друзів Соломії Крушельницької, всесвітня слава не сп'янила її, адже у спілкування з зіркою не було ані натяку на гординю чи марнославство.

Таким же незвичним було й шоу артистки. Щоразу зірка підкреслювала своє походження та не допускала, щоб хтось робив помилку в афіші чи анонсі. Наприкінці виступу Соломія Крушельницька завжди виконувала народні пісні, підкреслюючи, що вона – українка.

Особисте життя

Багато чоловіків мріяли стати обранцями Соломії Крушельницької. Серед них – і мільйонери та знатні бізнесмени. Однак залицяння багатіїв зовсім не цікавили українку, бо вони прагнули або побудувати для неї окрему оперу, або натякали на припинення кар'єри. Єдиним, хто підтримував Соломію Крушельницьку, був італійський адвокат Чезаре Риччоне. Він не висував умов і не встановлював жодних обмежень, відтак саме з цим чоловіком оперна діва створила сім'ю.



Соломія Крушельницька та її чоловік Чезаре Риччоне / Discover Ukraine

У 1939 році Соломія Крушельницька повернулась до України через смерть чоловіка. Однак на Батьківщині легендарна співачка стикнулась з чималими проблемами: її батьківське житло у Львові конфіскувала більшовицька влада, а покинути державу зірка не могла через початок Другої світової війни.

На Галичині пройшли останні роки життя Соломії Крушельницької. На сцені Львівської філармонії у 1949 році відбувся останній виступ легендарної оперної співачки. Тоді мало хто знав, що артистка хворіла на рак горла. З недугою Соломія Крушельницька боролась до 1952 року.