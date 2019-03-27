Топ-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які варто переглянути

27 березня легендарному і надзвичайно талановитому режисеру Квентіну Тарантіно виповнюється 56 років. З такої нагоди журналісти LifeStyle 24 вирішили згадати найбільш популярні його роботи, які варто переглянути кожному.

Квентін Тарантіно – один із найвідоміших режисерів Голлівуду, адже його кінострічки гармонійно поєднують вражаючий екшн та романтику. За час своєї кар'єри він отримав 37 престижних премій, а кожен кіноман поповнив список своїх улюблених роликів шедевром Тарантіно.

Читайте також: 55-річний режисер Квентін Тарантіно вперше одружився

У день народження талановитого режисера журналісти LifeStyle 24 підібрали 5 кінострічок, які варті вашої уваги.

"Кримінальне чтиво" (Pulp Fiction), 1994

Фільм став культовим, адже його назва ще з 90-их років фігурує в першій десятці найкращих кінострічок за версією IMDb. "Кримінальне чтиво" розповідає історію бандитів Вінсента Вега і Джулс Вінфілд. Між "вирішенням проблем" та розбірками з боржниками кримінального боса Марселласа Воллеса вони проводять час у бесідах на філософські теми.

Актори: Ума Турман, Брюс Вілліс, Джон Траволта, Семюел Л. Джексон, Тім Рот та сам Квентін Тарантіно.

"Кримінальне чтиво": дивіться відео трейлеру

"Убити Білла" (Kill Bill Volume 1), 2003

Квентін Тарантіно захотів створити ефектний бойовик ще під час зйомок "Кримінального чтива". Після обговорення ідеї з акторкою Умою Турман режисер взявся за реалізацію задуму, запросивши її на головну роль.

"Убити Білла" – це історія жорстокої помсти жінки-кілера, всю сім'ю якої вбивають під час весільної церемонії. На святі вона втрачає не тільки коханого, близьких друзів та родичів, але й майбутню дитину. Беатрікс Кіддо зуміла вижити, однак головною її метою тепер є помста кривдникам.

Актори: Ума Турман, Девід Керрадайн, Майкл Медсен, Деріл Ханна, Вівіка Фокс, Люсі Лю.

"Убити Білла": дивіться відео трейлеру

"Безславні виродки" (Inglourious Basterds), 2009

Дія кінострічки розгортається у Франції, яка була окупована під час Другої світової війни. Сюзанна Дрейфус дивом залишається живою після нападу німців, але її сім'я гине від рук полковника Ганса Ланда. Дівчина втікає до Парижа, де влаштовується на роботу у місцевий кінотеатр.

Водночас лейтенант Альдо Рейн збирає групу солдатів, які повинні протистояти окупантам. Підрозділ він називає "Виродками". Диверсанти зустрічаються в кінотеатрі, а Сюзанна стає на їх бік, щоб помститись вбивцям.

Актори: Бред Пітт, Елі Рот, Крістоф Вальц, Майкл Фассбендер, Мелані Лоран, Дайан Крюгер, Даніель Брюль, Тіль Швайґер, Яна Палласке.

"Безлавні виродки": дивіться відео трейлеру

"Джанго вільний" (Django Unchained), 2012

Головний герой кінострічки – Джанго – раб, який опиняється на волі і розшукує свою дружину. У цьому йому допомагає німецький найманець доктор Кінг Шульц. Расизм настільки дратує чоловіка, що він прагне протистояти йому, об'єднавшись з кремезним Джанго.

Актори: Джеймі Фокс, Леонардо ДіКапріо, Крістоф Вальц, Керрі Вашингтон, Семюел Л. Джексон.

"Джанго вільний": дивіться відео трейлеру

"Одного разу в Голлівуді", 2019

Найновішою роботою Квентіна Тарантіно є кінострічка "Одного разу в Голлівуді". Події розгортаються у Лос-Анджелесі 1969 року. Актор Рік Далтон перебуває на піку своєї популярності. Він будь-що прагне закріпити стрімкий успіх та продовжити зйомки у телепроектах. Не хоче пасти задніх і його друг Кліфф Бут, який хоч і є звичайним дублером, проте мріє про чудову кар’єру.

Актори: Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Дакота Фаннінг, Курт Рассел, Аль Пачіно, Тімоті Оліфант

"Одного разу в Голлівуді": дивіться відео трейлеру