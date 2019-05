Топ-5 конфузів на Billboard Music Awards 2019

Щороку популярний журнал Billboard вручає нагороди найкращим американським вокалістам, які посідають перші сходинки у радіочартах. Та урочиста церемонія ніколи не минає без конфузів. Журналісти LifeStyle 24 підібрали найкумедніші витівки, якими відзначились знаменитості на Billboard Music Awards 2019.

Розкішні вбрання зірок, феєричне шоу та виступи найпопулярніших артистів – у Лас-Вегасі пройшло нагородження співаків в рамках Billboard Music Awards 2019. Та не тільки бажаними статуетками і сльозами щастя запам'ятається урочистий захід, але й кумедними витівками артистів.

Боротьба за місце

Ведуча Келлі Кларксон не тільки покрасувалась перед своїми колегами у розкішних вечірніх сукнях, але й потрапила у курйозну ситуацію. Зірка стала поряд з актором Террі Крюс, з яким вела бесіду, однак охоронці тут же прийшли її виганяти, пояснивши, що крісла були відведені для групи Florida Georgia Line. Щоб довести, що вона теж важлива персона на заході, Келлі Кларксон почала співати в мікрофон пісні, демонструючи діапазон свого голосу. За словами очевидців, артистка виконала хіти In the Middle, Material Girl і трек Maroon 5 Girls Like You.

"Гра престолів" всюди

Популярний серіал "Гра престолів" давно заполонив світ. Прихильники саги є і в світі шоу-бізнесу. Так, під час отримання престижної статуетки репер Дрейк вирішив подякувати персонажу Брану Старку, якого зіграв Айзек Гемпстед Райт, за "важку роботу, яку він виконав на минулому тижні".

Мадонна-танцівниця

Поп-діва Мадонна презентувала свою нову пісню Medellín, записану із запальним Maluma. Та, мабуть, співачка вирішила, що є найкращою танцівницею, відтак замість шоу-балету з'явились її голограми. Окрім цього, Мадонна запалила на сцені шоу та дозволила колезі відверто позагравати з нею.

Єва Лонгорія і її білизна

А от голлівудська акторка Єва Лонгорія прийшла на Billboard Music Awards 2019 в ультракороткій міні-сукні. У вбранні зірка не тільки засвітила стрункі ноги, але й спідню білизну.



44-річна Єва Лонгорія засвітила спідню білизну / Getty Images

Мерайя Кері та хустинка

Співачка Мерайя Кері, отримавши статуетку в номінації "Ікона", розчулилась та просльозилась. На сцені зірка витерла свої сльози щастя хустинкою та, довго не думаючи, куди її подіти, кинула на підлогу. Такий жест розсмішив всіх учасників Billboard Music Awards 2019 та надовго запам'ятається глядачам шоу.

