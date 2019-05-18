Топ-5 кращих музеїв Європи з абсолютно безкоштовним входом: захопливі фото

Більшість туристів вважає, що велику частину бюджету для своє поїздки треба виділити на відвідування різноманітних пам'яток культури та екскурсії. Однак на цьому можна навпаки гарно зекономити. LifeStyle24 підготував для вас список найкращих музеїв світу, де вхід є безкоштовним.

Музей Вікторії і Альберта

Країна: Великобританія

Графік роботи: щодня з 10:00 до 17:45; у п'ятницю до 22:00

Музей Вікторії й Альберта є одним із найвідоміших пам'яток архітектури Лондона. У будівлі зібрана найбільша у світі колекція декоративно-ужиткового мистецтва.



Музей Вікторії та Альберта у Лондоні

Спершу, що вразить відвідувачів, це зовнішній вигляд музею. Адже будівля площею 51 тисяча квадратних метрів розташована в одному з найпрестижніших районів міста та нагадує розкішний палац. Фасад оздоблений красивим орнаментом та фресками, а над входом встановлена статуя принца Альберта.



Статує принца Альберта над входом музею

Постійна експозиція займає майже 150 залів. Там можна побачити колекції про еволюцію моди, скульптури, а також мистецтво Європи та Азії.

Дивіться фото з розкішного музею Альберта та Вікторії у Лондоні:

Музей сучасного мистецтва Парижа

Країна: Франція

Графік роботи: щодня з 10:00 до 18:00; у четвер до 22:00

Музей розташований у центрі Парижа, а саме в кількох метрах від відомої Ейфелевої вежі. Там зібрані одні із найкрасивіших експонатів сучасного мистецтва в Європі. До колекції входять понад 13 тисяч творів, що характеризують найвидатніші художні напрями XX століття.



Музей сучасного мистецтва у Парижі

Постійна експозиція поділяється на два величезні зали. В першому розміщені твори легендарних Пабла Пікассо, Роберта Делона, Амадео Модільяна та інших. Також в музеї представлені предмети інтер'єру початку ХХ століття. Другий зал зібрав у собі твори різних напрямків мистецтва після 1960 року.



В музеї представлені екпозиції різних напрямків мистецтва ХХ століття

Окрім ексклюзивних експозицій, музей відомий й гучною крадіжкою, яка сталася у 2010 році. Тоді невідомі вкрали художні полотна на суму 95 мільйонів євро. Однак це не стало причиною зробити вхід до унікальної будівлі платним.



Виставка у Музеї сучасного мистецтва

Національна галерея Лондона

Країна: Великобританія

Графік роботи: щодня з 10:00 до 18:00; у п'ятницю до 21:00

Один із найвизначніших художніх музеїв Великобританії вміщує у собі 2 300 полотен західноєвропейського живопису XIII – початку XX століття. Увагу туристів міста завжди привертає будівля музею, адже вона розташована в самому центрі Лондона, на Трафальгарській площі.



Національна галерея Лондона

Відвідувачам пропонують абсолютно безкоштовно познайомитись з живописом, графікою, гравюрами відомих світових митців. До прикладу, у галареї можна побачити картини Пітера Рубенса, Рембрандта ван Рейна та Тіціана.

Дивіться фото з Національної галареї Лондона:

Національний музей Данії

Країна: Данія

Графік роботи: з вівторка до неділі з 10:00 до 17:00; понеділок – вихідний день

Один із найкрасивіших музеїв країни розташований у місті Копенгаген з 1743 року. Там гості та місцеві жителі можуть краще ознайомитись з історією Данії та поринути у світ унікальних експонатів. Данські вчені зібрали їх з усіх материків та островів країни.



Національний музей Данії

Унікальністю музею є колекція артефактів періоду Вікінгів, а також Труннхольмська колісниця та золоті роги з Галлехуса. Найвідомішим експонатом вважається Сонячний візок. Це великий бронзовий кінь, який запряжений в колісницю у формі сонця.



Музей допоможе дізнатись більше про історію країни



Унікальні експонати музею

Мадридський музей монетного двору

Графік: з вівторка до п’ятниці з 10:00 до 17:30; субота, неділя, понеділок – вихідні дні

Країна: Іспанія

Один з найкращих музеїв світу, який присвячений історії грошей, розташований у Мадриді. Будівля поділяється на декілька великих залів, зокрема, історичну бібліотеку з роботами XVI-XIX століття та виставкові кімнати.



Мадридський музей монетного двору

У будівлі відвідачам пропонують подивитись на унікальні старовинні колекції монет, медалей, поштових марок, лотерей та дізнатись про їхню історію.



У музеї зібрані гроші різних епох

Особливістю музею є те, що там можна побачити, як змінювались гроші за період понад 2700 років. Також працівники продемонструють процес виготовлення купюр Давньої Греції та сьогодення.