Топ-5 маловідомих фактів з життя акторки Вупі Голдберг

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Вупі Голдберг – 62: цікаві факти з життя акторки
Вупі Голдберг – 62: цікаві факти з життя акторки / 24 Канал

Сьогодні, 13 листопада, талановита акторка Вупі Голдберг святкує свій день народження. Зірці виповнилось 62 роки. Журналісти LifeStyle 24 вирішили нагадати 5 маловідомих фактів з життя іменинниці.

Яскрава, дотепна, ефектна та завжди з хорошим настроєм – такою більшість прихильників знає акторку Вупі Голдберг. За багаторічну кар’єру зірка знялась у десятках кінострічок, які отримали чималий успіх у світі. "Кольори пурпура", "Щурячі перегони", "Клич мене Санта-Клаус", "Вупі", "Місто гріхів" – це всього лише невеличкий список робіт, якими може пишатись Вупі Голдберг.

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Саме життя голлівудської акторки було не менш яскравим, аніж її ролі. Журналісти LifeStyle 24 підібрали Топ-5 цікавих фактів, які ви могли не знати про талановиту Вупі Голдберг.

Справжнє ім’я

Мало хто знає, що Вупі Голдберг – це псевдонім. Справжнє ім’я талановитої акторки Карін Джонсон. Прізвисько Вупі зірка отримала у дитинстві через те, що мала проблеми з кишківником (whoopee cushion – "подушка-пердушка"). А от Голдберг – це одне із прізвищ її єврейського роду.


Вупі Голдберг: архівне фото / Taji Mag

Хіппі

У 1960-ті роки, коли США охопила молодіжна революція, Вупі Голберг активно брала в ній участь. Майбутня зірка стала хіппі, відтак мала єдиний дохід – мізерну допомогу, яку надавала держава безробітнім. Окрім цього, під час революції вона страждала від наркотичної залежності, яку все ж вдалось вилікувати.

Молодіжна революція принесла багато клопотів Вупі Голдберг. Щоб прогодувати себе, майбутня акторка змушена була працювати у морзі, накладаючи грим мерцям.

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Початок акторської кар’єри

Відтак талановита зірка не одразу потрапила до кіно. У 1970-ті вона пробувала свої сили у десятках американських театрів. Щоб заробити гроші, Вупі Голдберг показувала театральні сценки в Сан-Дієго та Сан-Франциско. Слава прийшла до акторки після ролі в "Шоу привида". Вупі Голдберг зіграла там одразу 6 різних персонажів, що приголомшило глядачів.

Саме ця робота стала щасливим квитком до світу шоу-бізнесу. На телеекранах Вупі з’явилась в передачі "Комічна допомога", в якій зірка грала одну з головних ролей упродовж 5 років. 

Нагороди

Вупі Голдберг – одна з небагатьох акторок, яка отримала всі престижні кінонагороди. Зокрема, зірка є власницею премій Тоні, Еммі, Греммі та Оскар. Останню акторка отримала за роль брехливої жінки-екстрасенса у фільмі "Привид". 

Дивитись трейлер до фільму "Привид" (відео):

 

Особисте життя

Попри стрімку кар'єру та великий успіх у світі Вупі Голдберг ніколи не була по-справжньому щасливою. Акторка зізналась, що тричі виходила заміж тільки через тиск громадськості та для того, щоб почувати себе такою ж, як і всі. Її обранцями були Елвін Мартін, фотограф Девід Кассен та Лайл Трахтенберг. Від першого чоловіка у 1973 році Вупі Голдберг народила доньку Алекс.


Вупі Голдберг з донькою Алекс / Bossip

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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