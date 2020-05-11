Маршрути для походів в гори в Україні: від новачків до профі

Від сьогодні карантинні обмеження послаблені. І українцям знову можна ходити в ліс і в гори. Це чудова нагода відпочити, не контактуючи з іншими людьми. Редакція 24 каналу зібрала для вас 5 маршрутів для походу у Карпатах різної складності.

Українцям неабияк пощастило, адже у нас є чудесні Карпати! Ці гори такі різні, що можна легко прокласти маршрут на будь-який смак. І одноденний для новачків та людей з маленькими дітьми, і складні для справжніх екстремалів, повідомляє 24 канал.

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Куди б ви не зібралися, вам необхідно взяти певний набір предметів. На щастя, не обов’язково купувати дороге спорядження. Зараз у кожному великому місті є туристичні магазини, де можна взяти усе необхідне на прокат.

Що взяти з собою в похід:

– намет;

– каремат;

– спальник;

– казанок;

– пальник з балоном;

– питну воду;

– змінний одяг;

– теплий одяг на вечір;

– дощовик;

– сонцезахисний крем;

– панамку чи будь-який інший головний убір;

– крем від комах;

– аптечку;

– сірники, розпалювач;

– ліхтарик;

– складний ніж;

– похідний посуд.

Замість традиційної гречки і тушонки зараз для походів пропонують пакети з повноцінною їжею. Візьміть з собою шоколад чи енергетичні батончики, вам пригодяться сили. Також варто прихопити сухофрукти та горіхи. Вони швидко втамовують голод та додають наснаги.

Боржава, гора Гемба



Підійде для початківців

Піднятися на Боржавський масив влітку під силу навіть новачку. Але врахуйте, що взимку тут небезпечно через лавини! Ми пропонуємо піднятися на одну з найвищих точок масиву – гору Гембу (1491 м).

Впоратися з таким походом можна за один день. Тобто ночувати можна в будиночку, а це означає, що вам не доведеться нести з собою намет та інше спорядження. Або ж можна залишитися на ночівлю на горі.

Аби потрапити сюди, вам треба добратися до містечка Воловець, тут є залізничний вокзал. Звідси автобусом, таксі чи приватним транспортом доїхати до села Подобовець, звідки, власне, й варто починати маршрут. Якщо їхатимете таксі, можна під’їхати під сам водоспад Шипіт і вже звідси почати підйом.

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Боржава: мандрівка хребтом



Прекрасна Боржава легка і комфортна для підйому

Якщо одноденний похід – це не для вас, ви можете рушити від гори Гемби далі вздовж по Боржавському масиву. Підкорити гору Стій, Великий Верх, Плай, зупинитися біля метеостанції, оглянути закинуту сироварню, далі піднятися на гору Темнатик і спуститися у Воловець.

У Воловці ви зможете поїсти теплу їжу в одному з кафе чи навіть залишитися на ніч у готелі чи приватній садибі, а вже тоді вирушати додому. Воловецький район неймовірно мальовничий, тож спокійний відпочинок після походу буде дуже доречним.

Свидовець, Близниця і Велика Близниця



За маршрутом є кілька гірських озер

Цей маршрут для людей, які в поході не вперше. Гори Близниця і Велика Близниця розташовані у східній частині гірського масиву Свидовець.

Дорога до них лежить через полонину Драгобрат, найвисокогірніший український лижний курорт.

Перед мандрівниками відкриються неймовірні краєвиди. По дорозі вас чекає не одне гірське озеро. Щоправда, вода тут навіть влітку крижана.

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Маршрут розпочинається у селі міського типу Ясіня. Тут є залізнична станція, тож добратися сюди можна без проблем. Також з Рахова можна доїхати автобусом.

Якщо ви не готові до походу на 3-4 дні до Драгобрату можна добратися на таксі. Місцеві жителі возять туристів УАЗиками. В такому випадку на похід вистачить 2 дні. На Драгобраті можна перепочити в готелях чи приватних садибах. Хоча частина з них працює лише в лижний сезон, без даху над головою не залишитеся: тут є з чого обрати.

Мармароси, Піп Іван



Вражає, чи не так?

Похід на Мармароси вимагає ретельної підготовки. Хоча б тому, що маршрут пролягає на кордоні з Румунією. Тож мандрівники наперед мають оформити дозвіл йти прикордонною ділянкою. Також при собі обов’язково мати паспорти. Деталі на сайті Мукачівського прикордонного загону.

Але пейзажі, які відкриваються перед очима, варті того, щоб докласти зусиль!

Маршрут починають традиційно з села Ділове. Вам необхідно добратися до Рахова, найзручніше залізницею. А вже звідти – рейсовим автобусом до Ділового. Відстань незначна – всього 20 км, та й автобуси їздять регулярно. До речі, саме в цьому селі розташований географічний центр Європи!

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Якщо часу і сил небагато, місцеві можуть з Ділового доставити вас до полонини Лисичої. А вже звідти можна почати підйом на гору Піп Іван Мармароський.

Горгани, Синяк



Маршрут вимагає ретельної підготовки

Одразу попереджаємо: Горгани не для новачків! Горгани дуже скелясті та кам’янисті. Підйом буде важким, але разом з тим – незабутнім. Адже жоден інший куточок Карпат не схожий на Горгани. Для походу у цій місцевості треба мати відповідне взуття. Особливо небезпечний підйом під час дощу. Тож, якщо у вас немає досвіду походів, підйом у Горгани поки краще відкласти.

А тим, хто таки відважиться, ми пропонуємо підкорити гору Синяк разом із сусідньою вершиною Малий Горган. Вони є частиною хребта Синяк.

Маршрут варто розпочати у селі Поляниця, далі Буковель (де можна відпочити), і вже сам підйом на гору Синяк та гору Малий Горган.

Доїхати до Буковелю не складе жодних проблем, адже це найпопулярніший карпатський курорт. Залізницею можна доїхати до Яремча, Татарова, Ясіня. Звідси курсують автобуси і приватні буси.

Також тут чудово розвинена інфраструктура. Як у Буковелі та Яремчі, так і маленьких навколишніх селах для туристів є безліч варіантів для відпочинку у готелях, базах відпочинку чи садибах. Але, якщо захочете зупинитися в Буковелі, будьте готові, що тут недешево.

Який маршрут ви б не обрали, редакція 24 Каналу бажає вам незабутньої подорожі!