Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі

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Топ-5 місць Польщі
Топ-5 місць Польщі / https://www.pinterest.com/

Часто на вихідних хочеться більше активності та нових вражень, але гуляти по рідному місті, в якому знаєш кожен куточок – нецікаво. Тому спеціально для тих, хто любить подорожувати, але не має багато часу, журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку цікавих місць у Польщі.

Уся Європа вже з захопленням готується до одного з головних зимових свят – Різдва. В центрі міст ставлять красиві ялинки, а вулиці прикрашають гірляндами та іграшками. Провести вихідні в чудовій святковій атмосфері, надихнутись новорічним настроєм чи просто відпочити та зарядитись енергією від нових вражень можна недалеко за межами України.

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Топ-5 місць, де можна провести зимові вихідні

1. Варшава

У столиці Польщі, звісно, буде найбільша ялинка та найкращі веселощі. Красива архітектура в поєднанні із красивим декоруванням створить незабутню атмосферу свята.

Варшава
Варшава, Старе місто / Instagram / @tania_pomorianska

Варшава
Варшава, Старе місто / Instagram / @tania_pomorianska

2. Краків – друге після Варшави місто за величиною. На головній площі міста стоїть величезна ялинка, їздять карети з кіньми, продаються солодощі та теплі напої. Веселий відпочинок гарантовано.

Краків
Краків / Pinterest

Краків
Краків / Pinterest

3.  Місто Ряшів – невелике воєводське місто Польщі. Багате архітектурними пам’ятками та гарними краєвидами. Через нього протікає річка Віслок. Населення містечка близько 190 тисяч, тому якщо ви планували затишну і спокійну поїздку, плануйте її в Ряшів (Rzeszow). 

Ряшів
Ряшів / Pinterest

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4. Морське око

Якщо захочеться просто активно провести час та побачити щось дуже особливе, перше в списку must visit повинно бути саме це місце. Природа створила неймовірної красоти пейзажі. 

Морське око
Морське око / Instagram / @tatromaniak.pl

5. Печера Рай

Одна з найкрасивіших печер у Польщі. Її довжина становить близько 240 метрів, але досліджено всього 180. Напевне, це найкрасивіші утворення вапнякового походження.

Печера Рай
Печера Рай / Pinterest

Теги: LifeStyle Подорожі Новини Польщі відпочинок
Джерело: 24 канал
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