5 топових серіалів, які варто переглянути під час карантину
Попри те, що в Україні зачинені всі кінотеатри, вдома можна влаштувати імпровізований кінозал. Зокрема, є багато часу, щоб переглянути найцікавіші телевізійні картини. Журналісти 24 каналу зібрали 5 українських та іноземних серіалів, від перегляду яких неможливо відірватися.
"Спіймати Кайдаша"
Це український серіал з 12 серій, від яких важко відірватись. Телекартина – сучасна інтерпретація повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". Події відбуваються у селі Семигори, але у недалекому минулому – в 2000-х роках.
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Як і в повісті українського письменника, головні герої – родина Кайдашів – чубляться, сваряться, вирішують побутові питання, ділять територію і батьківську хату. Але все це не викликає озлоблення до персонажів.
Актори серіалу "Спіймати Кайдаша" / Фото СТБ
Автори серіалу зробили головних героїв суперечливими. В одній серії їх шкода, в іншій хочеться схопити за плечі і ледве не кричати: "Ну що ж ти робиш?". Серіал викликає різноманітні емоції, але, зрештою, від перегляду залишаються тільки приємні враження.
Його вже подивились більше, ніж 10 мільйонів глядачів, і ця кількість продовжує зростати.
Дивіться трейлер серіалу "Спіймати Кайдаша": відео
"Перші ластівки"
Після гучної телевізійної прем’єри, наразі всі 8 серій "Перших ластівок" поступово публікують на ютубі. Про популярність українського продукту навіть написало видання BBC.
Серіал – не з веселих, але торкається важливих підліткових проблем, зокрема цькування у школах. Телекартину корисно подивитись як школярам, так і їхнім батькам, щоб трошки краще розуміти, з якими викликами доводиться стикатися підліткам, як на них реагувати і як запобігти фатальним наслідкам.
Герої серіалу "Перші ластівки" / Фото glavred.info
Особливістю цього серіалу є реклама гарячої лінії з протидії булінгу. Наприкінці кожного епізоду на екран виводився номер телефону і заклик зателефонувати, якщо глядач ставав свідком або жертвою цькування.
Дивіться трейлер серіалу "Перші ластівки": відео
"Чому жінки вбивають"
Серіал з неймовірно красивою картинкою і непередбачуваним сценарієм. За назвою може здатися, що це історія – винятково для перегляду і дівочій компанії. Втім його варто подивитися і чоловікам, які можуть взяти чимало цікавого для себе про поведінку та світогляд жінок.
У серіалі – 3 головні сюжетні лінії, які трохи переплітаються одна з одною. Всі події відбуваються в одному будинку, але в трьох часових проміжках: в 1960, 1980 та 2019 році.
Головні героїні серіалу "Чому жінки вбивають" / Фото tvnz
Щасливі у шлюбі головні героїні раптом дізнаються про таємниці своїх чоловіків, і, зрештою, всі сюжетні лінії призвели до смерті. Особливість серіалу – дуже красиві декорації, костюми, операторська робота, а також зачіски й вбрання, які притаманні різним часовим проміжкам.
Дивіться трейлер серіалу "Чому жінки вбивають": відео
"Ранкове шоу"
Якщо вам було цікаво побачити, як зсередини працює телебачення, тоді цей серіал неодмінно вам сподобається. Хоча телевізійний процес тут не є головним. В шоу висвітлено актуальну на сьогодні тему – харасмент.
Серіал починається з того, що з вигаданого топового американського телеканалу звільняють ведучого ранкового шоу. Причина – звинувачення у домаганнях від колишніх співробітниць каналу. І довкола цього скандалу закручуються всі події 10 серій.
Фрагмент з серіалу "Ранкове шоу" / Фото goodhousekeeping
Хтось намагається попри все зберегти робоче місце, хтось, завдяки випадковому збігу обставин, навпаки, стає зіркою телебачення, а хтось намагається з'ясувати правду.
Дивіться трейлер серіалу "Ранкове шоу": відео
"Розчарування"
Якщо ви полюбляєте мультфільми для дорослих, вас зацікавить мультсеріал "Розчарування" від Мета Грюнінга, автора легендарних "Сімпсонів". Анімаційний серіал розповідає казкову історію принцеси-підлітка Бін, яка страждає від алкоголізму, дружить з чортиком і ельфом.
Кадр з мультсеріалу "Розчарування" / Фото denofgeek
У кожній серії вони втрапляють в якусь халепу. Родзинкою є українське дублювання, адже перекладачі адаптували репліки героїв і жарти до українських реалій, тож дивитися і слухати – одне задоволення.
Дивіться трейлер мультсеріалу "Розчарування": відео
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