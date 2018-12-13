Топ-5 перемог України в культурній галузі за 2018 рік: цікаві деталі

Зірки зі світовим ім’ям та члени королівських родин носять українські бренди, пісня національною мовою потрапила в топ-треків на Shazam, а одна з агенцій стала найкращою у світі. Ці, здавалося б, невеликі досягнення створюють одну велику перемогу України. Нехай це буде лише початком.

За 2018 рік Україна відзначилась у культурній сфері, здобувши декілька перемог, про які ви можете прочитати далі.

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Топ-5 культурних перемог України

1. Успіх пісні "Плакала" українського гурту KAZKA

Про цю музичну композицію знають не лише в Україні, однак на Батьківщині виконавців вона стала справжнім хітом. Пісня "Плакала" стала першим синглом, який потрапив у топ рейтингу програми Shazam. До слова, кліп зібрав більше, ніж 75 мільйонів переглядів.

Дивитись кліп на пісню "Плакала" гурту KAZKA (відео):

2. Створення першого українського брендингу

За 27 років незалежності Україна вперше отримала власний брендинг, який має назву Ukraine NOW. Над створенням його унікальності, креативності та естетичної привабливості працювало агенство Banda Agency.



Бренд України Ukraine NOW / Instagram / @oounb.grushevsky

3. Український фільм "Донбас" номінований на "Оскар-2019"

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Оскарівський комітет України висунув кінокартину на популярну премію "Оскар" у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Також ця кінострічка отримала нагороду "За найкращу режисуру" на Каннському кінофестивалі. Режисерів фільму нагороджували в другій за популярністю програмі у Каннах "Особливий погляд".

Дивитись трейлер до фільму "Донбас" (відео):

4. Креативне українське агенство здобуло перемогу на "Каннських левах"

Влітку 2018 року креативна компанія Banda Agency, яка створювала перший брендинг України, здобула бронзу у категорії "Дизайну" за брендування Євробачення-2017. Також вони отримали сім відзнак Red Dot Award, після чого була визнаною найкращою агенцією світу 2018 року.

5. Продакшн компанію Radioaktive Film визнали найкращим сервісом у світі.

Українці здобула перемогу на премії Shots Awards у номінації "Найкращий продакшн-сервіс року" (Production Service Company Of The Year).

До слова, вони працювали з компаніями Apple, Lenovo, Audi, Hennessy, Absolut та іншими.

Дивитись відео, яке Radioaktive Film зняли для компанії Apple: