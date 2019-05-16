Топ-5 пісень Святослава Вакарчука з політичним підтекстом: відео

16 травня музикант і фронтмен популярного українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук оголосив про створення власної партії "Голос", з якою візьме участь у парламентських виборах восени. Гаслом політсили стало "Голос – партія справжніх змін".

Вакарчук пояснив свій намір йти у політику тим, що Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. За його словами, країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. Святослав відзначився за часи музичної кар'єри патріотизмом та щирою любов'ю до своєї країни, мови та культури.

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Артист, який часто відстоює інтереси України, неодноразово виступає на концертах з українським прапором та спілкується державною мовою.



Святослав Вакарчук / Instagram / @okean__elzy

Також пісні гурту "Океан Ельзи" надихають не лише ліричною музикою, а й актуальними гаслами для сьогодення в Україні. Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найпопулярніших пісень Святослава Вакарчука з політичним підтекстом.

Топ-5 пісень Святослава Вакарчука з політичним підтекстом

"Океан Ельзи" – "Не твоя війна": дивіться відео

"Океан Ельзи" – "Без бою": дивіться відео

"Океан Ельзи" – "Вставай": дивіться відео

"Океан Ельзи" – "Все буде добре": дивіться відео

"Океан Ельзи" – "На лінії вогню": дивіться відео

Програма партії "Голос" Святослава Вакарчука





Програма політичної партії "Голос"

Які шанси у партії Вакарчука на парламентських виборах: думка експерта

На думку політичного експерта Андрія Вігірінського, партія Вакарчука може пройти до парламенту на осінніх виборах. Певний удар по рейтингах співака могла завдати підтримка Порошенка на президентських виборах, адже цим лідер "Океану Ельзи" проігнорував запит суспільства на нові обличчя. Проте, з іншого боку, для багатьох українців партія Вакарчука стане новим учасником перегонів.

Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів? Згідно з дослідженням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар'єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%).



Які партії пройшли б у Раду, якби вибори відбулися у квітні

Святослав Вакарчук представив свою команду, дивіться відео: