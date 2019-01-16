Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста

Комфортно, тепло і яскраво. Як часто ми хочемо, аби одяг, який нам доводиться одягати в холодну пору року, був саме таким. Особливо, верхній. Виявляється, достатньо підібрати декілька вдалих речей, аби створити бажаний та відповідний образ в сезоні "Зима-2019".

Які елементи гардеробу для цього варто "поселити" у своїй шафі, LifeStyle24 розповіла стилістка Оксана Лозинська.

"Зима є періодом креативності, бо для того, щоб тебе помічали, потрібно вигадати дещо особливе. Погодьтеся: літом, завдяки широкій градації тканин і кольорів, це зробити легше. Якщо вже говорити про базові речі в холодний сезон, то акцент варто робити на комфортності одягу та його теплоті", – вважає вона.

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Щодо тканин, то взимку стилістка радить віддавати перевагу натуральним, таким, як шерсть, твід та в’язка. Кольори ж самого гардеробу, на її думку, слід обирати холодні. "Тоді аксесуари нехай будуть теплих відтінків. Така протилежність зробить ваш образ гармонійним", – переконана стилістка.

Топ-5 речей у гардеробі зими-2019

1. Кашкет-жокейка

Це різновид головного убору, який за своїм фасоном нагадує кашкети професійних наїзників. Тобто, має напівкруглий верх, "дашок", а інколи й "вушка". "Форми "дашка" є різними. Цього сезону актуальні не гострі, а плавно витягнуті", – каже Оксана Лозинська. Шанувальникам в’язаних головних уборів стилістка радить придбати однотонні комплекти шапка-шарф: "Обирайте цікаві в’язані елементи, проте обійдіться без яскравих брошок чи інших прикрас, вони лише зіпсують образ".



Один із трендів зимового сезону – кашкет-жокейка / Instagram / @bish_hats

2. Шовкова хустина з утепленням

Це хустина, яка складається із двох шарів: зовнішнім є шовк, а внутрішній утеплений шерстю або щільним трикотажем. Така річ буде личити і до пуховика, і до шуби. Її принти можуть бути найрізноманітнішими: від строгих ліній до квіткового орнаменту. "Якщо ви, наприклад, одягаєте шубу чорного кольору, то шарфик обирайте яскравий. Коли ж таким є ваш верхній одяг, хустина відповідно матиме стриманіший візерунок та приглушені відтінки. Головне – не бути схожою на ялинку, яку прикрасили", – пояснює стилістка.



Тепла шовкова хустина виграшно дивитиметься і з шубою, і з пуховиком / Vogue Russia

3. Еко-шуба

Своїх позицій такий верхній одяг не здає і цього року. В його основі – овеча шерсть, акрил чи поліестер. "Зимою-2019 модними є кольори, в яких ми не звикли бачити хутро. Спробуйте одягнути еко-шубу коралового кольору, який цьогоріч є найбільш трендовим (за версією Інституту Pantone), або підібрати відтінки, близькі до нього. Такі навіть виглядатимуть розкішніше", – зазначає Оксана Лозинська.



Стилісти радять не боятися вибирати еко-шуби яскравих відтінків / Marie Claire

Тим, хто не зраджує пуховикам, вона рекомендує носити об’ємні моделі з рівним чи геометричним кроєм. Їхній розмір не обов’язково повинен бути over-size, радше вільний, який "натякне" на фігуру й не повністю її приховає.

4. Сумка з тканинною вставкою

Поєднувати шуби та пуховики, які ми носимо взимку, можна як і з великими сумками, так і брати з собою маленькі: на шлейках чи пасках. "Повертаємось до класичного правила, про яке ми вже вели розмову: яскрава шуба/пуховик – стримана сумка і навпаки. Ще одним трендом стосовно цієї деталі є тканинні вставки. Особливо доречні вони тоді, коли ви одягнені в темне. До такої одежі підійдуть сумки зі "шматками" шовку, твіду, а також широка фактура смужкою чи квадратами", – радить стилістка.



Серед модних вставок на сумках – твід / Pinterest

5. Взуття на широких підборах

І як обійти увагою цей пункт? Адже саме від того, чи зручним є наше зимове взуття, залежить і те, чи впевнено ми почуватимемо себе на вулиці в мінусову температуру. "Не бачу, щоби спадав тренд на угги. Але цього сезону я б порекомендувала чоботи, напівчоботи або черевики з низьким широким підбором. Така модель справді буде комфортною, у ній ви не виглядатимете занадто просто", – вважає Оксана Лозинська.



Найкомфортніше взуття взимку – з низьким широким підбором / Elle

А яку із зимових речей у цей перелік додали б ви? Чому вважаєте, що саме її варто одягати цього сезону й не тільки? Пишіть у коментарях.