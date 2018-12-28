Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят

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Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят / 24 канал

Новорічні свята – ідеальний час для затишних та веселих застіль і відчуття наближення справжнього дива. Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас найкращі книги, які допоможуть підсилити святковий настрій зимовими вечорами.

"Різдвяний янгол", Ярослава Терлецька, Галина Петросаняк

Збірка
Збірка "Різдвяний янгол"

Ця збірка історій щільно сплітає казкові сюжети, гуцульський дух і старовинні коляди. Вона настільки колоритна, що з перших сторінок буквально відчуваєш особливий запах зимових Карпат та атмосферу зимових свят. Оту, особливу, яка була у дитинстві – коли маленького тебе везуть на санчатах через величезні кучугури снігу по казково-зимовому місту, і шалений захват викликає все – і величезна кількість вогників, і хрумкання снігу, і можливість ловити язиком сніжинки.

А ще ця збірка нагадує, як важливо вірити у дива. Тоді навіть розчарування видаються не настільки смертельними, як може іноді здаватись дорослим.

"19 різдвяних історій", Видавництво Старого Лева

Збірка
Збірка "19 різдвяних історій"

Ще одна теплюща та дуже святкова збірка історій. 19 сучасних українських письменників написали історії про те, яким буває Різдво. Вони всі різні. Вони всі про те, наскільки різним буває щастя. Про те наскільки різним буває свято. Про те, наскільки різним буває життя.

Ця книга теж атмосферна – вона створює атмосферу зимових свят, яку показують у кіно – коли все дуже душевно, мерехтливо в коли хеппі-енд може мати трохи гіркуватий присмак, але все одно пробирає до мурашок.

"Амстердам—Київ. І трохи святого Миколая", Галина Рис


"Амстердам—Київ. І трохи святого Миколая"

Святий Миколай, насправді, вміє дарувати подарунки не лише 19 грудня. Він працює цілий рік у режимі 24 на 7. Ця книга про те, що іноді нам дарується щось дуже важливе і дуже дивне. І ми ніколи не знаємо, у якій частині життя знайдемо свій найкращий подарунок.

Це – чуттєва і зворушлива історія, яка починається із переплутаних валіз і загубленого рукопису про життя святого Миколая. Вона про те, як іноді раптово між людьми виникає почуття, значно більше, ніж дружба. І про диво, якому завжди є місце у нашому житті.

"Томасина", Пол Гелліко


"Томасина"

Технічно, ця книга – не про свята, але до різдвяної атмосфери пасує ідеально. Вона трохи про буденність і жорстокість життя, трохи – про життя маленької дівчинки, трохи – про звичний вже біль від втрати близької людини. Але все це – лише тло, яке підкреслює важливість доброти і ніжності у нашому житті. Просто для того, аби це зрозуміти іноді потрібен привід, який цілком може втілитись у шикарній рудій кішці із її безтурботним світоглядом. У розповіді про Томасину та її маленьку хазяйку багато тепла – і котячого, і людського, і народженого тими маленькими буденними дивами, які з нами трапляються щодня.

"Розплутуючи мішуру", Найо Марш


"Розплутуючи мішуру"

Це не просто класичний англійський детектив, який чудово прикрасить довгий холодний зимовий вечір. Це класичний різдвяний детектив. Тут є все – засніжений маєток багатого антиквара, де збирається компанія друзів і родичів, приємна вечірка та страшні лиходійства. Але поки труп першої жертви не знайдено – вас затягує картинами класичної британської зими, коли просто неможливо обійтись без каміну, гарячого чаю з кексами та затишних розмов біля різдвяної ялинки, яка вся мерехтить прикрасами.

Автор: Євгенія Мазур
Теги: LifeStyle Публікації Статті Різдво Новини культури Новорічні свята Книги
Джерело: 24 канал
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