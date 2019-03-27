Топ-5 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської

Українська вишиванка набуває все більшої популярності за кордоном. Однак і вітчизняні модниці полюбляють хизуватись ефектним національним вбранням. Серед них – акторка Ольга Сумська.

Світські заходи, національні свята чи телеефіри – українська вишиванка може гармонійно виглядати у будь-якій ситуації. Це яскраво демонструє акторка Ольга Сумська, яка наповнила свій блог ефектними знімками в національному вбранні.

Читайте також: 52-річна Ольга Сумська приміряла вбрання з чималим декольте: гарячі фото

Журналісти LifeStyle 24 на прикладі зірки вирішили продемонструвати, як можна стильно виглядати у вишитому вбранні навіть на червоних доріжках.

Топ-5 вишиванок в гардеробі Ольги Сумської

В японському стилі

На церемонії вручення премій Людина року-2018 Ольга Сумська постала у розкішній сукні-вишиванці. Вбрання від дизайнера Yuliya Magdych було золотого кольору та із великими квітами. Знаменита акторка доповнила свій образ для червоної доріжки клатчем і взуттям на підборах. Дизайнерські прикраси завершили її стильний вигляд.



Ольга Сумська в ефектній сукні-вишиванці / Instagram / @olgasumska



Акторка Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Різдвяна сукня

Не менш вражаючою є сукня Ольги Сумської, в якій вона зустрічала Різдво. Зелене вбрання дизайнери прикрасили маками та поясом з китицями, що виглядало дуже стильно. Сукня підкреслила струнку талію акторки, а розріз на нозі додав пікантності до ефектного образу.

Читайте також: Ольга Сумська показала свою 85-річну маму: чарівні фото

У своєму блозі Ольга сумська вирішила показати, як можна осучаснити національний одяг. До сукні акторка підібрала зелені кросівки, які гармонійно доповнили її стильний образ.



Ольга Сумська на Різдво / Instagram / @olgasumska

Вишитий піджак

Та не тільки сукні є в гардеробі чарівної Ольги Сумської. З колекції улюбленого дизайнера Yuliya Magdych зірка обрала стильний жовтий піджак із чорною вишивкою та китицями. До нього знана модниця підібрала чорну приталену міді-сукню. На світському заході яскрава Ольга Сумська зуміла привернути увагу всіх учасників.



Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Сукня для урочистостей

Навіть для відзначення 95-ої річниці проголошення Республіки Туреччина Ольга Сумська прийшла у вишиванці. Для урочистого заходу акторка знайшла у своєму гардеробі розкішну чорну сукню із золотим орнаментом. Ольга Сумська виглядала неперевершено та, згідно із чималою кількістю фото, почувалась у національному вбранні дуже впевнено.



Ольга Сумська у сукні-вишиванці / Instagram / @olgasumska



Акторка Ольга Сумська на урочистому заході / Instagram / @olgasumska

Традиційна національна вишиванка

А от на День Незалежності України Ольга Сумська постала перед прихильниками у стародавньому традиційному вбранні – сорочці-вишиванці та плахті. Вбрання було розшите чорним орнаментом, яке зірка доповнила ефектним намистом.



Ольга Сумська на День Незалежності / Instagram / @olgasumska