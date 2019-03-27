Топ-5 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської

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Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Українська вишиванка набуває все більшої популярності за кордоном. Однак і вітчизняні модниці полюбляють хизуватись ефектним національним вбранням. Серед них – акторка Ольга Сумська.

Світські заходи, національні свята чи телеефіри – українська вишиванка може гармонійно виглядати у будь-якій ситуації. Це яскраво демонструє акторка Ольга Сумська, яка наповнила свій блог ефектними знімками в національному вбранні. 

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Журналісти LifeStyle 24 на прикладі зірки вирішили продемонструвати, як можна стильно виглядати у вишитому вбранні навіть на червоних доріжках. 

Топ-5 вишиванок в гардеробі Ольги Сумської

В японському стилі

На церемонії вручення премій Людина року-2018 Ольга Сумська постала у розкішній сукні-вишиванці. Вбрання від дизайнера Yuliya Magdych було золотого кольору та із великими квітами. Знаменита акторка доповнила свій образ для червоної доріжки клатчем і взуттям на підборах. Дизайнерські прикраси завершили її стильний вигляд. 

Ольга Сумська в ефектній сукні-вишиванці
Ольга Сумська в ефектній сукні-вишиванці / Instagram / @olgasumska

Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Різдвяна сукня

Не менш вражаючою є сукня Ольги Сумської, в якій вона зустрічала Різдво. Зелене вбрання дизайнери прикрасили маками та поясом з китицями, що виглядало дуже стильно. Сукня підкреслила струнку талію акторки, а розріз на нозі додав пікантності до ефектного образу.

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У своєму блозі Ольга сумська вирішила показати, як можна осучаснити національний одяг. До сукні акторка підібрала зелені кросівки, які гармонійно доповнили її стильний образ.

Ольга Сумська на Різдво
Ольга Сумська на Різдво / Instagram / @olgasumska

Вишитий піджак

Та не тільки сукні є в гардеробі чарівної Ольги Сумської. З колекції улюбленого дизайнера Yuliya Magdych зірка обрала стильний жовтий піджак із чорною вишивкою та китицями. До нього знана модниця підібрала чорну приталену міді-сукню. На світському заході яскрава Ольга Сумська зуміла привернути увагу всіх учасників.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Сукня для урочистостей

Навіть для відзначення 95-ої річниці проголошення Республіки Туреччина Ольга Сумська прийшла у вишиванці. Для урочистого заходу акторка знайшла у своєму гардеробі розкішну чорну сукню із золотим орнаментом. Ольга Сумська виглядала неперевершено та, згідно із чималою кількістю фото, почувалась у національному вбранні дуже впевнено. 

Ольга Сумська у сукні-вишиванці
Ольга Сумська у сукні-вишиванці / Instagram / @olgasumska

Акторка Ольга Сумська на урочистому заході
Акторка Ольга Сумська на урочистому заході / Instagram / @olgasumska

Традиційна національна вишиванка

А от на День Незалежності України Ольга Сумська постала перед прихильниками у стародавньому традиційному вбранні – сорочці-вишиванці та плахті. Вбрання було розшите чорним орнаментом, яке зірка доповнила ефектним намистом. 

 Ольга Сумська на День Незалежності
Ольга Сумська на День Незалежності / Instagram / @olgasumska

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Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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