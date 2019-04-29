Топ-5 українських зірок, які не показують своїх дітей

Всі знаменитості отримують задоволення від своєї слави та залюбки спілкуються з прихильниками, однак дехто тримає особисте життя за сімома замками. Тому навіть великі релігійні свята, такі як Великдень, не стають приводом для розсекречення облич своїх нащадків.

Наприкінці великодніх свят журналісти LifeStyle 24 вирішили познайомити своїх читачів із 5 українськими знаменитостями, які не прагнуть знайомити громадськість з дітьми.

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Монатік

Мабуть, найбільш принциповим у цьому питанні є популярний артист Монатік (Дмитро Монатик). В одному з нечисленних інтерв'ю він зізнався, що його слава не має впливати на близьких родичів. Тому свою дружину Ірину Демічєву співак познайомив із публікою лише у 2018 році.

Тоді ж виявилось, що Монатік є щасливим батьком двох синів. Їх імена артист не хоче розсекречувати, зазначаючи, що зробить це тільки з їхньої згоди. А наразі у блозі Монатіка рідко з'являються фото нащадків, які спричиняють фурор.

Вважаю, якщо діти захочуть, щоб про них говорили, вони скажуть про це самі, коли підростуть. Це має бути їхній особистий вибір,

– заявляв Монатік.

Світлана Тарабарова

10 вересня 2018 року співачка Світлана Тарабарова вперше стала мамою. Її син Іван з'явився на світ об 23:25, тому артистка назвала свій новий альбом саме цими цифрами.

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Та хоч первістку Світлани Тарабарової вже 7 місяців, вона все ж не поспішає знайомити публіку з дитиною. Можливо, знаменитість зробить так, як Джамала, яка перед першим днем народження сина показала його обличчя.

Олена Шоптенко

Таку ж інтригу тримає і хореограф Олена Шоптенко. У червні 2018 року вона вперше стала мамою. Однак ані Шоптенко, ані її чоловік Олексій Іванов не прагнуть показувати малятко іншим. Тому на сторінках в мережі зіркове подружжя публікує чарівні фото з сином Олексієм, приховуючи його обличчя.

Катерина Осадча і Юрій Горбунов

Не має наміру показувати свого сина і знамените подружжя – Катерина Осадча і Юрій Горбунов. 18 лютого телеведучі відсвяткували 2-ий день народження Івана, тому прихильники в очікуванні, коли ж зірки наважується показати їхнього нащадка.

Катерина Бужинська

Не полюбляє афішувати своє приватне життя і Катерина Бужинська. Співачка вкрай рідко демонструє сімейну ідилію в мережі, при цьому не показуючи своїх 2-річних двійнят Катерину та Дмитра.

А от доньку від першого шлюбу Катерина Бужинська не приховує від прихильників. Школярка Олена часто постає у блозі своєї зіркової матусі та. згідно із фото, має з нею чудові стосунки.