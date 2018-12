Топ-5 звабливих кліпів поп-співачки Тейлор Свіфт

13 грудня американська співачка Тейлор Свіфт святкує свій день народження. Сьогодні сексапільній артистці виповнилось 28 років.

Зірка починала свою вокальну кар'єру ще в підлітковому віці. Всього за кілька років Тейлор Свіфт підкорила шоу-бізнес, а її пісні наспівували мільйони меломанів. Не менш успішними були композиції і в світових радіочартах: пісні Тейлор неодноразово посідали перші сходинки хіт-парадів.

Такий чималий успіх поп-співачки – результат її наполегливої праці. Тейлор Свіфт часто є автором своїх пісень та подає ідеї для створення оригінальних кліпів. Не боїться артистка і експериментів: у роликах вона сміливо примірює сексапільні образи, які іноді є дуже провокативними. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 5 кліпів, що підкорили мережу звабливими кадрами.

"Bad Blood"

У відео "Bad Blood" Тейлор Свіфт приміряла пікантні образи в стилі "П'ятого елемента". Артистка постала у сексапільних боді, оголивши стрункі ноги, та побилась із запальною брюнеткою.

Дивіться спільний кліп Тейлор Свіфт та Кендріка Ламара – "Bad Blood" (відео):

"Look What You Made Me Do"

Рекордну кількість переглядів у мережі здобув ролик "Look What You Made Me Do" Тейлор Свіфт. Всього за добу кліп отримав понад 28 мільйонів переглядів. У ролику гаряча співачка оголилась та перетворилась у сексапільну зомбі.

Кліп "Look What You Made Me Do" Тейлор Свіфт: дивіться відео

"Style"

Ще в одному кліпі Тейлор Свіфт постала оголеною. Звабливий кліп на пісню "Style" підкорив ніжністю та сексуальністю співачки.

Дивіться кліп до пісні "Style" від Тейлор Свіфт (відео):

"I Don’t Wanna Live Forever"

Спільну роботу Тейлор Свіфт та Зейна Маліка сміливо можна назвати однією з найгарячіших, адже вона стала саундтреком до провокаційного фільму "50 відтінків сірого". Головні ролі виконали самі артистки, а події в кліпі розвиваються у готелі.

Дивіться кліп Тейлор Свіфт та Зейна Маліка "I Don’t Wanna Live Forever" (відео):

"End Game"

Не менш спекотною є відеоробота Тейлор Свіфт на пісню "End Game". У ролику зірка розважається з друзями та приміряє досить зухвалі образи.

Кліп Тейлор Свіфт на пісню "End Game" (відео):