Топ-6 дизайнерських інтер'єрів у кольорі 2019 року
Компанія Pantone назвала кольором 2019 року Living coral – кораловий колір із золотистим підтоном.
За версією Pantone, саме цей колір символізує "вроджену потребу в оптимізмі і радісному пошуку у світі, де домінують цифрові технології та соціальні мережі".
Читайте також: 5 простих порад, як створити домашню атмосферу в орендованій квартирі
Дизайнери вже давно використовують цей відтінок коралового, щоб створити в інтер'єрі затишок та ненав'язливу романтичність.
До вашої уваги топ-6 дизайнів інтер'єрів з використанням відтінку "живий корал".
1. Кафе Marxito, Париж
Заклад розташований неподалік від Єлисейських полів. Вуличне кафе швидкого харчування було створене за проектом enfant terrible французького дизайну Ора Іто в партнерстві з шефом Тьєррі Марксом.
Дизайн інтер'єру кафе Marxito у Парижі
2. Ресторан John Anthony, Гонконг
Ресторан поєднує у своїй естетиці моду на східне ретро і стиль лондонських китайських їдалень.
Проект був втілений архітектурно-дизайнерською студією Linehouse і названий на честь Джона Ентоні, першого китайця-громадянина Великобританії, який був натуралізований в 1805 році.
Дизайн інтер'єру ресторану у Гонконзі
3. Кафе-пекарня Breadway Bakery в Одесі
Проект українських дизайнерів Лєри Буміної та Артема Тригубчака нагадує інтер'єри з фільмів ексцентричного американського режисера Веса Андерсона.
Про незвичний інтер'єр цього затишного закладу в Одесі писали авторитетні світові ЗМІ.
Інтер'єр кафе-пекарні Breadway в Одесі
4. Квартира галериста в Осло
Відоме норвезьке архітектурне бюро Snøhetta створило стильний інтер'єр для помешкання галериста Gallery TM51 в Осло.
В оздобленні кухні цієї квартири переважає ніжно-кораловий колір.
Інтер'єр кольорової квартири галериста в Осло
5. Інтер'єр від режисера Луки Гуаданьїно
Італійський кінорежисер та сценарист Лука Гуаданьїно, відомий за номінованим на "Оскар" фільмом "Назви мене своїм ім'ям", давно хотів спробувати свої сили у ролі дизайнера інтер'єрів.
Свою мрію він реалізував в будівлі шовкопрядильні XIX століття на березі озера Комо в Італії.
На дизайн ванної, за словами режисера, його надихали, інтер'єри яхт. Тут він працював з каменем та латунню.
Інтер'єр ванної від режисера Луки Гуаданьїно
6. Дім художника, Австрія
Успішний австрійський скульптор Ервін Вурм самотужки облаштовував власний дім у будівлі XII століття неподалік від Відня.
Всередині про старовинність будівлі нагадують хіба що арки та замкові склепіння.
Будинок австрійського художника Ервіна Вурма
Інтер'єр будинку художника у відтінку "живий корал"