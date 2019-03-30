Топ-6 кліпів, знятих світовими зірками в Києві

Київ – це місто, яке все більше перетворюється на знімальний майданчик. Ріелтори, що пропонують квартири в не надто привабливих районах, уже кілька років мають у своєму арсеналі переконливий аргумент для клієнтів: "зі своїх вікон ви можете спостерігати, як знімають кліпи топові зірки світу".

Переглядаючи в YouTube відео відомих виконавців, можна легко натрапити на свій будинок чи станцію метро, в яку спускаєшся щоранку.

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Зрештою, відзнятих локацій є вже так багато, що незабаром почнуть проводити спеціальні екскурсії.

У лютому 2005 року австралійська співачка Наталія Імбрулія на Подолі знімала кліп на пісню Shiver.

На Дарницькому мості ефектну поліцейську погоню створила Майлі Сайрус.

Познайомилась зі столицею України й переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай.

Однією з найулюбленіших локацій зірок є бібліотека імені Володимира Вернадського. Там знімалися американські рокери Frightened Rabbit.

Поп-діва Paloma Faith у бібліотеці відзняла історія тоталітарного режиму в двох частинах.

Столиця України також з'явилась у кліпі корейського гурту NCT.

Київ ще рано порівнювати з Прагою чи Торонто, але те, що режисери люблять фактурні локації української столиці, – факт.

Часом у зірок, які приїздять до Києва, навіть можна простежити українське коріння. До прикладу, у фронтмена гурту Foals Яніса Філіпакіса. Прізвище одразу видає грецьке походження, але предки по маминій лінії жили в Україні. У 2015 році гурт випустив кліп із краєвидами Київського моря та Троєщини.

Чому зірки обирають Київ

Бо тут справді найрізноманітніші локації. По-друге, тут дешево і не складно отримати дозволи на зйомки. Також місто має хороше авіасполучення. І не менш важливий факт – тут є кілька потужних продакшен-студій, які проводять кастинги акторів і танцюристів та організовують увесь знімальний процес.