Топ-6 найвидатніших фільмів за участю Богдана Ступки

Сьогодні, 27 серпня, видатному українському акторові Богдану Ступці могло би виповнитись 78 років. Геніальний актор театру і кіно зіграв більше ніж у 100 фільмах за свою кар’єру та залишив неймовірний творчий спадок для нащадків та прихильників.

Більшість кінокартин добре відомі українському глядачеві, а деякі з них кіномани переглядають вже не перший раз. Богдан Ступка створив цілу епоху в українському кінематографі, працювавши на одних знімальних майданчиках з такими знаменитими постатями в кіно як Отар Іоселіані, Кшиштоф Зануссі, Єжи Гофман, Режис Варньє, Юрій Іллєнко, Кіра Муратова та багато інших.

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Окрім визначної фільмографії, покійний Богдан Ступка зіграв у більше ніж ста театральних постановках, серед яких найвидатніші: "Украдене щастя" режисера-постановника Сергія Данченка, "Істерія" Григорія Гладія та "Легенда про Фауста" Андрія Приходько.



Богдан Ступка, 2009 рік

Незважаючи на те, що вже пройшло 6 років з дня смерті Богдана Ступки, його мудрі слова та неоціненні образи з фільмів досі залишились в серцях шанувальників. Пропонуємо підбірку фільмів, з яких ми пам'ятаємо геніального актора.

Білий птах з чорною ознакою (1970)

Свій дебют в українському кінематографі Богдан Ступка здійснив у 1970 році в фільмі "Білий птах з чорною ознакою" режисера Юрія Іллєнка. Події фільму відбуваються у 1937—1947 роках в селі на Буковині.

Білий птах з чорною ознакою 1970: дивитись фільм онлайн

Кайдашева сім’я (1993)

У 1987 році Богдан Ступка взяв участь у зйомках українського фільму Володимира Городька "Кайдашева сім’я", де актор виконав головну роль боярина Кайдаша. Кінокартина заснована на основі однойменної повісті українського письменника Івана Нечуя-Левицького.

Кайдашева сім'я 1993: дивитись фільм онлайн

Вогнем і мечем (1999)

Одна з перших кінострічок, яка піднімала політично складні теми польсько-українських стосунків, мала назву "Вогнем і мечем" і була знята польським режисером Єжи Гоффманом у 1991 році. В основу фільму ліг однойменний роман Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем", а головну роль Богдана Хмельницького виконав Богдан Ступка.

Вогнем і мечем 1999: дивитись фільм онлайн

Чорна рада (2000)

Історичний міні-серіал, в якому Богдан Ступка виконав головну роль Івана Брюховецького, зняв Микола Засєєв-Руденко. Стрічка складалась з 1 сезону та 9 серій і виходила у 2000 і 2001 році. Серіал екранізовано на основі однойменного роману українського письменника Пантелеймона Куліша.

Чорна рада 2000: дивитись фільм онлайн

Молитва за гетьмана Мазепу (2001)

Богдан Ступка у своїй кінокар’єрі виконав ще одну визначну роль, – гетьмана Івана Мазепу у стрічці "Молитва за гетьмана Мазепу". Режисером художнього фільму став Юрій Іллєнко і знятий він був у 2001 році. Окрім великого акторського складу та знімальної команди, цей фільм став першим повнометражним і великобюджетним фільмом за роки незалежності України. Світова прем’єра кінороботи відбулась у 2002 році на Берлінському міжнародному кінофестивалі у позаконкурсній програмі.

Молитва за гетьмана Мазепу 2001: дивитись фільм онлайн

Тарас Бульба (2009)

Одну зі своїх найвидатніших головних ролей в творчому житті Богдан Ступка зіграв у картині "Тарас Бульба". Фільм російського режисера та політичного діяча Володимира Бортко у 2014 році заборонили до показу і поширення в Україні. А все через "викривлення історичних подій, фальсифікацію і дискредитацію української національної ідеї". Фільм 2009 року, який через відірваність від історичної правди часто характеризують жанром "фентезі", знятий за мотивами однойменної повісті Миколи Гоголя.

Тарас Бульба 2009: дивитись уривок з фільму онлайн