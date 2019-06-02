Топ-3 вправи для стрункої фігури: відеоурок від особистого тренера Шакіри

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Як скинути зайві кілограми: вправи для стрункої фігури
Як скинути зайві кілограми: вправи для стрункої фігури / Instagram / @theannakaiser

Популярна колумбійська співачка Шакіра у 42 роки може похизуватись ідеальними формами. А все тому, що зірка наполегливо тренується у спортивному залі під пильним контролем її тренера.

В інтерв'ю західним ЗМІ Шакіра відкрила свій секрет стрункості. Зіркова мама двох дітей ретельно стежить за своїм харчуванням. За порадою тренера, вона їсть 5 – 6 разів на добу, однак маленьким порціями. Раціон Шакіри наповнений овочами, фруктами та білковими продуктами.

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Але одним харчуванням співачка не обмежується. Шакіра наполегливо тренується зі своїм особистим тренером Ганною Кайзер. Фітнес-наставник співачки поділилась секретом, що слід робити, щоб виглядати настільки розкішно, як і її зіркова підопічна. У мережі вона опублікувала серію вправ, які допоможуть кожній дівчині привести свою фігуру у форму. 

Вправа для рук та сідниць

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA KAISER (@theannakaiser)

Вправа для стегон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA KAISER (@theannakaiser)

Для ідеального пресу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA KAISER (@theannakaiser)

Комплекс вправ для стрункої фігури

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ANNA KAISER (@theannakaiser)

Окрім цього, фітнес-тренер спростувала всі нарікання молодих мам, які запевняли, що поєднати заняття спортом із доглядом за дитиною неможливо. Ганна Кайзер на власному прикладі показала кілька вправ, в яких малюк теж бере участь. 

 

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2 червня
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Теги: LifeStyle Краса Здорове життя Фітнес Шакіра
Джерело: LifeStyle 24
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