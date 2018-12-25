Топ-8 маловідомих фактів про Злату Огневич, які можуть здивувати

886
Злата Огневич: Топ-8 маловідомих фактів про співачку
Злата Огневич: Топ-8 маловідомих фактів про співачку / Instagram / @sergeipolunin

Українська співачка Злата Огневич, яка підкорила серця мільйонів меломанів, святкує день народження. Сьогодні, 12 січня, зірці виповнилось 33 роки.

Чимало українців захоплюються талантом Злати Огневич, однак мало хто знає деталі її особистого життя. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 8 цікавих фактів, які зможуть вас здивувати. 

Читайте також: Це саундтрек моєї оголеної душі, – Злата Огневич презентувала новий студійний альбом

Справжнє ім'я Злати Огневич – Інна Бордюг. 

Майбутня зірка народилась у місті Мурманськ, що в Росії. Згодом родина Злати Огневич переїхала в Крим, де й розпочалась вокальна кар'єра співачки. До окупації українського півострова артистка була обличчям рекламної кампанії Криму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Батьки зірки не мають стосунку до шоу-бізнесу. Злата Огневич народилась у сім'ї військового хірурга та педагога. Однак в підлітковому віці артистка вирішила поступити до одного з найвідоміших закладів України – Київського інституту музики. 

Злата Огневич заробляла перші гроші у віці 10 років. Майбутня зірка зважувала туристів на пляжі.

Читайте також: Яку вагу має Злата Огневич: несподіване зізнання співачки

Артистка виходила на сцену не тільки із сольним проектом. Злата Огневич була учасницею латин-бенду та вокалісткою Державного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.

Ідеальну фігуру Злата Огневич підтримує завдяки фізичним вправам та дієтам. Співачка зізналась, що вона відмовилась від молочних продуктів та вже 2 роки не їсть м'ясо. Натомість у її раціоні є риба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Окрім цього, зірка займається балетом, відтак з легкістю пройшла відбір до шоу "Танці з зірками 2018". 

У 2013 році Злата Огневич представляла Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення". За результатами шоу, вона посіла третє місце. 

Виступ Злати Огневич на "Євробаченні 2013": дивіться відео 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Злата Огневич
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
11 січня 20:42 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
8568
Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео
11 січня 14:42 Шоколадний фондан – рецепт та поради по приготуванню з відео
Богданна Рибак 350
Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі
11 січня 14:00 Йоланда Хадід святкує 55 років: 4 секрети краси екс-моделі
Юлія Девда 1802
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
10 січня 17:15 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
52239
Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
10 січня 13:00 Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
Альона Захарова 1411
Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
9 січня 17:00 Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
Юлія Девда 3573
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук