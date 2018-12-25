Топ-8 маловідомих фактів про Злату Огневич, які можуть здивувати

Українська співачка Злата Огневич, яка підкорила серця мільйонів меломанів, святкує день народження. Сьогодні, 12 січня, зірці виповнилось 33 роки.

Чимало українців захоплюються талантом Злати Огневич, однак мало хто знає деталі її особистого життя. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 8 цікавих фактів, які зможуть вас здивувати.

Читайте також: Це саундтрек моєї оголеної душі, – Злата Огневич презентувала новий студійний альбом

Справжнє ім'я Злати Огневич – Інна Бордюг.

Майбутня зірка народилась у місті Мурманськ, що в Росії. Згодом родина Злати Огневич переїхала в Крим, де й розпочалась вокальна кар'єра співачки. До окупації українського півострова артистка була обличчям рекламної кампанії Криму.

Батьки зірки не мають стосунку до шоу-бізнесу. Злата Огневич народилась у сім'ї військового хірурга та педагога. Однак в підлітковому віці артистка вирішила поступити до одного з найвідоміших закладів України – Київського інституту музики.

Злата Огневич заробляла перші гроші у віці 10 років. Майбутня зірка зважувала туристів на пляжі.

Читайте також: Яку вагу має Злата Огневич: несподіване зізнання співачки

Артистка виходила на сцену не тільки із сольним проектом. Злата Огневич була учасницею латин-бенду та вокалісткою Державного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.

Ідеальну фігуру Злата Огневич підтримує завдяки фізичним вправам та дієтам. Співачка зізналась, що вона відмовилась від молочних продуктів та вже 2 роки не їсть м'ясо. Натомість у її раціоні є риба.

Окрім цього, зірка займається балетом, відтак з легкістю пройшла відбір до шоу "Танці з зірками 2018".

У 2013 році Злата Огневич представляла Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення". За результатами шоу, вона посіла третє місце.

Виступ Злати Огневич на "Євробаченні 2013": дивіться відео