Топ-модель Ембер Валлетту заарештували за участь в акції протесту: подробиці

Ембер Валлетта опинилася серед тих, хто долучився до щотижневої акції на захист довкілля Fire Drill Fridays у Вашингтоні. Остання демонстрація була присвячена надмірному використанню прісної води під час пожежних навчань. Серед зірок, які потрапили за грати, акторки Дайян Лейн та Пайпер Перабо.

Щотижня натхненні юною шведською екоактивісткою Гретою Тунберг небайдужі до довкілля збираються на Капітолійському пагорбі поблизу будівлі Конгресу США у рамках Fire Drill Fridays. Ідейницею страйків є 81-річна американська акторка Джейн Фонда, яка зумисне переїхала до Вашингтона, щоб бути ближче у боротьбі за клімат. Вона публічно висловила свій намір влаштовувати протести до січня, за що була арештована на початку жовтня.

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У п'ятницю, 22 жовтня, до голлівудської акторки долучилися колеги-знаменитості: одна з найбільш високооплачуваних моделей 90-х 45-річна Ембер Валлетта, американські актриси Дайян Лейн та Пайпер Перабо.

Кожна маленька дія сприяє масштабним змінам, які нам потрібні. Проявіть свій голос і вимагайте, щоб Верховний Суд не дозволив чинній адміністрації продовжувати відмовлятися від прийняття Закону про чисту воду. Створеному фондові виділятиметься 35 мільярдів доларів на покращення водної інфраструктури в США. Чиста вода, як чисте повітря – це істинна сутність цієї планети,

– так висловила свою позицію модель Ембер Валлетта у дописі в інстаграмі.



Арешт моделі Ембер Валлетти під час Fire Drill Fridays / Instagram /@firedrillfriday

Під час акції протесту поліція заарештувала 40 громадських екоактивістів, серед яких модель та акторки. Під час того, як на них одягали наручники, вони гучно скандували: "Покажись заради клімату!"

Мене щойно заарештували в Fire Drill Friday, оскільки ми в надзвичайній ситуації, і нам потрібене сприяння уряду для захисту нашої землі, повітря та води від великого забруднення нафтою,

– написала у твіттері акторка Пайпер Перабо.

I was just arrested at @FireDrillFriday because we are in a climate emergency, and we need our government to protect our land, air, and water from big oil's pollution.

Honored to stand with @Janefonda and so many inspiring youth climate activists. https://t.co/XIxQtZbNYN — Piper Perabo (@PiperPerabo) 22 листопада 2019 р.

Голлівудській зірці Джейн Фонді вдалося уникнути арешту цього разу після четвертого взяття під варту на початку листопада. Акторка зазначала раніше, що даремно і безглуздо арештовувати її щотижня, вона не збирається лишати розпочату справу. Натомість знаменитість зізнається, що тривале перебування у в'язниці протягом 90 діб, яке їй загрожує, може дуже зашкодити щільному графіку та роботі в сфері шоу-бізнесу.



Виступ Джейн Фонди під час Fire Drill Fridays / Instagram /@firedrillfriday