Топ-модель по-українськи 2 сезон 11 випуск: проект покинула Яся

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 11 випуск
Топ-модель по-українськи 2 сезон 11 випуск

У 11 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 9 листопада 2018 року на "Новому каналі", шоу покинула Яся. Таким чином боротьбу за звання Топ-модель України продовжують 7 учасників.

У 11 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон останнє завдання тижня було дуже несподіване. Моделям наклеїли під пахвами волосся, а деяким дівчатам навіть клеїли моноброву. в такому вигляді вони мали показати цю природну красу.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 11 випуск дивитись онлайн: повернули 2 учасників

За підсумками цієї фотосесії, хтось один отримає імунітет. Але найкращого виберуть не експерти, а самі учасники. Тож учасники влаштували голосування та вирішили, що імунітет отримує Максим.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 11 випуск дивитись онлайн: чим обернеться для учасниів вечірка

Ось і настав день відбору. До експертів Вийшла Юля, Дмитро Топориниський та Катя. Усі троє отримали позитивний відгук, але троє потрапили у кімнату смутку. Тим часом Яся, в якої був провальний тиждень, потрапляє до кімнати щастя.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 11 випуск дивитись онлайн: чому Деніс пішов з проекту

Тим часом Яна та Дмитро Сукач, які вдало відпрацювали цей тиждень, знову йдуть у кімнату смутку. Навіть Максим, який отримав імунітет, теж потрапив у цю кімнату. Тим часом до компанії Ясі потрапляє Єгор у кімнаті радості.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 11 випуск дивитись онлайн: моделі показала свою справжню красу

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Та потім прийшла Алла та все пояснила – 6 найкращих учасників потрапили у цю кімнату, бо це тиждень проти правил. Насправді у номінації Єгор і Яся.

На випробуванні за життя на проекті Єгор та Яся мають бути у ролі люстр. Першою була Яся. Вона мала висіти над столом, за яким пили чай хлопці, та задавати тон затишку. І дівчина справилась непогано.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 11 випуск дивитись онлайн: 6 учасників у кімнаті смутку

Єгор мав задавати тон агресії. Компанію йому складали троє дівчат. Та вони настільки сильно вжились у ролі, що почали битись і розкидатись посудом - в результаті Катя та Яна отримали порізи. Єгорові допомагати залишилась одна Юля. Та попри складну ситуацію Єгор показав хороші емоції.

Більше вдалих кадрів виявилось у Єгора, тож проект покидає Яся.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 11 випуск дивитись онлайн: хто поинув проект

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Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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