Топ-модель по-українськи 2 сезон 12 випуск: проект покинув Дмитро

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 12 випуск
Топ-модель по-українськи 2 сезон 12 випуск / 24 Канал

У 12 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 16 листопада 2018 року на "Новому каналі", шоу покинув Дмитро Топоринсьий. Таким чином боротьбу за звання Топ-модель України продовжують 6 учасників.

У 12 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон вперше за всю історію проекту до експертів вийшло одразу двоє учасників – Катя та Макс. Обоє не продемонстрували хорошої роботи протягом тижня.

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При цьому на бекстейджі вони влаштовували розбірки, сварились та скандалили. Таке враження, що учасники просто забули, що на проекті існує конкуренція. Тож їх обох відправили у кімнату смутку.

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Та найбільшою несподіванкою тижня стала заява Дмитра Топоринського. він вирішив покинути проект. Як пояснив хлопець, йому вже 28 років, тож треба починати працювати моделлю просто зараз. Крім того, поза межами проекту залишилась колишня учасниця Яся. е теж стало вагомим фактором такого рішення.

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Це означає, що останній шанс для Каті та Макса скасовано. Вони обоє проходять далі.

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Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Теги: LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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