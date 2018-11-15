На "Новому каналі" завершився 12 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 16 листопада 2018 року. Однією з найнесподіваніших зйомок була робота зі співачкою Ольгою Поляковою.

12 випуск "Топ-модель по-українськи" 2 сезон розпочався із зйомок із Поляковою. Вона стала однією з найепатажніших завдань на проекті.

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"Ця зйомка у стилі дуже відомого фотографа Девіда Лашапеля. Він працює у дуже специфічній естетиці. Це завжди злегка еклектичний набір символів, на зйомках завжди багато яскравих предметів. Сподіваюся, що хтось із наших учасників упізнає стилістику фотосесії, і це допоможе позувати", – пояснила Соня.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 12 випуск дивитись онлайн: фотосесія з Поляковою

Дуже епатажна фотосесія

Складнощів додавала і зіркова гостя. Побачивши Олю Полякову на знімальному майданчику, дехто з учасників просто заклякав.

Та час у зірки був обмежений, тож для Каті та Дмитра Топоринсього не вистачило часу – вони залишились без фото.

Звісно, за те, що учасники не зуміли розумно розподілити свій час – їх чекало покарання у наступному випробуванні. Вони самостійно мають дістатись до місця зйомки. А відстань між домом та місцем зйомки – 8 кілометрів та ще й з реквізитом у руках.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 12 випуск дивитись онлайн: моделі залишились без реквізиту

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Час у них знов обмежений – поки не сховається сонце.

На наступне завдання моделі теж мають добиратись самостійно. Більше того, цього разу вони не лише мають прийти, але самостійно вибрати собі "кадр" та самі зробити собі фото. Для цього учасників розбили на пари – один учасник був у ролі моделі, а інший – у ролі фотографа. Зйомки відбувались у стилі рококо.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 12 випуск дивитись онлайн: Єгор зробив з Сергія свого фотографа

В останньому завданні цього тижня на учасників чекало дефіле. Звичайно, це було незвичайне завдання. Під час дефіле на моделей почав падати дощ і під час цього їхній одяг змінює колір.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 12 випуск дивитись онлайн: дефіле під дощем

Вперше за всю історію проекту до експертів вийшло одразу двоє учасників – Катя та Макс. Обоє не продемонстрували хорошої роботи протягом тижня.

Та найбільшою несподіванкою тижня стала заява Дмитра Топоринського. Він вирішив покинути проект. Як пояснив хлопець, йому вже 28 років, тож треба починати працювати моделлю просто зараз. Крім того, поза межами проекту залишилась колишня учасниця Яся. е теж стало вагомим фактором такого рішення.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 12 випуск дивитись онлайн: несподівана заява Дмитра

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Це означає, що останній шанс для Каті та Макса скасовано. Вони обоє проходять далі.

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.