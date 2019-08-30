Топ-модель по-українськи 3 сезон 1 випуск: які красуні пройшли кастинг

В останню п'ятницю літа, 30 серпня, відбувся прем'єрний 1 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". За словами представників фешн-проєкту, вони провели наймасштабніший кастинг, який зможе здивувати всіх прихильників. З-поміж 300 претенденток на участь у шоу експерти змушені були обрати всього 15.

Ще перед стартом проєкту було оголошено, що у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" будуть брати участь тільки дівчата. У 2019 році експерти проєкту – Алла Костромічова, Соня Плакидюк, Сергій Нікітюк та Володимир Демчинський – прагнуть знайти музу, яка б могла надихати на фешн-звершення.

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Окрім цього, судді вирішили змінити звичні для всіх правила кастингу: дівчата повинні були розділитись на групи по 10 претенденток та взяти участь у груповій снеп-зйомці. Відтак у майбутніх моделей був всього один шанс, щоб їх помітили. Продемонструвати свою професійність та харизму вдалось не всім: на знайомство до експертів прийшли небагато красунь.

Першими підкорювати суддів взялись харизматична модель Ліна та захисниця екології Тетяна. Однак дівчатам бракувало впевненості у собі, що й стало причиною для відмови. А от Ліна Лендер навпаки демонструвала надмірну цілеспрямованість та віру в свої сили, що здалось експертам всього лише створеним образом.

На відміну від попередніх учасниць, Наталія Масловська випромінювала природну впевненість у собі. У 17 років вона вже може похизуватись роботою моделлю у Тайвані. У відеощоденнику красуня зізналась, що на проєкті прагне довести батькам: вона нічим не гірша за сестру. Щемлива сімейна історія та мотивація підкорила експертів, тому українка пройшла в наступний етап шоу. Судді поставили єдину умову красуні – розірвати контракт із модельним агентством, з яким наразі Наталія Масловська співпрацює. І дівчина зробила це.

Марія Міхєєва – молода акторка, яка працювала у театрі Чехії. Однак колектив не хотів приймати українку на постійне місце роботи, тому вона повернулась на Батьківщину. Красуня переконана, що проєкт "Топ-модель по-українськи" дасть їй змогу розвиватись. Щоб переконати експертів, дівчина показала акторську гру, яка шокувала всіх. Хоробрість стала щасливим квитком Марії Міхєєвої у шоу.

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Чотири брюнетки, які були на подіумі, не зуміли підкорити експертів. Тому на спілкування з суддями запросили дівчину з кардинально іншою зовнішністю. Ефектна білявка з хвилястим волоссям Єлизавета Безкровна, яка підкорила всіх своєю щирістю. На проєкт 16-річна дівчина з села прийшла, щоб довести однокласникам, що нею можуть захоплюватись інші. Красуня потрапила у топ-15.

Та наступні претендентки не зуміли підкорити експертів навіть запальним тверком, жартами чи яскравою зовнішністю. Однак красуня із Казахстану зачарувала експертів. Хоч у країні існують дуже жорсткі правила щодо вигляду дівчат, Аміна Доссімбаєва запевнила, що це не стане на заваді її участі у шоу. Щирими відповідями дівчина, яка у Китаї навчалась на програміста, виборола собі місце у проєкті.

Харизматична Катерина Чечеленко також зуміла потрапити до 15-ки учасниць проєкту. Інші претендентки на шоу розкритикували красуню, в той час, коли експерти захоплено проводжали модель поглядом.

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Львів'янка Ярина Самарик вирішила прийти на проєкт "Топ-модель по-українськи 3 сезон", щоб стати більш жіночною. Дівчина займалась карате, а на підборах ледь може ходити. Водночас вона впевнено розповіла, чого прагне досягнути на шоу, тому пройшла етап кастингів.

Маргарита Верховцева зізналась, що через безгрошів'я у сім'ї їй довелось працювати з 13 років. Тому тепер вона вирішила здійснити свою мрію – стати моделлю. Дівчина не посоромилась показати своє тіло у білизні та вразила відвертістю відповідей на особисті питання. Маргарита стала сьомою учасницею шоу.

Спробувати потрапити на проєкт вирішила й колишня учасниця "Топ-модель по-українськи" Валерія Гармаш. Однак у 2018 році дівчина вже була на шоу, тому експерти навіть не запросили її на індивідуальну бесіду.

Юлія Біньковська з Луцька підкорила всіх своїми стрункими ногами та леопардовим халатом. Дівчина вже працювала моделлю в Китаї та брала участь у фейкових показах Victoria's Secret.

Сестри-близнята Аліна і Аня Гвасалія відмовились виходити на подіум окремо, тому експерти запросили обидвох красунь. Грузинське коріння та світогляд дались взнаки: Алла Костромічева заявила, що їхній вік – 15 років – суперечить правилам проєкту. Тому запросили красунь прийти на кастинги наступного року.

Катерина Куліченко – одна з небагатьох дівчат, кого Сергій Нікітюк впевнено назвав музою. Дівчина має перефарбоване волосся, накладні вії та татуювання, однак це не завадило їй пройти кастинг шоу. У розмові з експертами вона зізналась, що самотужки створила б'юті-салон, який наразі є успішним в Запоріжжі. Бізнес красуня готова покинути тимчасово, щоб стати моделлю.

"Топ-модель по-українськи" 3 сезон 1 випуск: дивіться відео

Відео буде згодом

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.