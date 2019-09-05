Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та фото

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Топ-модель по-українськи 2019 учасники – фото учасників 3 сезону
Учасниці шоу топ-модель по-українськи / LifeStyle 24

Модельне реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" 3 сезон стартувало 30 серпня на "Новому каналі". На проєкт вже відібрали з тисячі претендентів поки що 10 найкращих дівчат, всього їх має бути 15. Які дівчата стали учасницями 3 сезону ТПМУ – дивіться в матеріалі.

Новий 3 сезон реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" дещо відрізняється від попередніх, адже у шоу беруть участь лише дівчата. Цьогоріч від чоловічої компанії експерти вирішили відмовитися. Цьому посприяли й самі телеглядачі, які в онлайн-режимі проголосували за те, аби сезон був виключно жіночим. 

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Також змін зазнав склад експертів. Звісно, як завжди, головним експертом залишилася українська супермодель Алла Костромічова, відома фешн-фотографиня Соня Плакидюк та один з найкращих та найавторитетніших скаутів України Сергій Нікітюк. Місце четвертого судді зайняв дизайнер бренду Dastish Fantastish Володимир Демчинський.

Після виходу 1 випуску шоу ми дізналися 10 учасниць, які пройшли далі. Серед них - Наталія Масловська, Марія Міхєєва, Єлизавета Безкровна, Аміна Доссімбаєва, Катерина Чечеленко, Ярина Самарик, Маргарита Верховцева, Юлія Біньковська, Катерина Куліченко. 

Десятою дівчиною, яка автоматично потрапляє у 15-ку – Даша Дідович, яка стала переможницею онлайн-кастингу. Ще п'ятеро учасниць шоу "Топ-модель по-українськи" приєднаються у другому випуску. 

Учасниці 3 сезону "Топ-модель по українськи"

Наталія Масловська

Марія Міхєєва

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#портфолио#актриса#модель#actress#modellifestyle#herečka [email protected]

Допис, поширений mashamiheeva (@masha__miheeva)

Єлизавета Безкровна

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С осенью всех!

Допис, поширений Bezkovna €lizabeth Segeevna (@ye.l_i_z_a.veta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Bezkovna €lizabeth Segeevna (@ye.l_i_z_a.veta)

Аміна Доссімбаєва

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нука а здесь

Допис, поширений Mellacete/Amina Dossymbayeva (@vv.amina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тепло в ленту

Допис, поширений Mellacete/Amina Dossymbayeva (@vv.amina)

Катерина Чечеленко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгое время я отсутствовала в социальных сетях, потому что попала в 15-тку проекта Топ Модель по украински Проект-это моя мечта с 13 лет с самого первого сезона я смотрела и говорила, что обязательно стану участницей. И вот - я в 15тке! Сейчас точно знаю, что на верном пути и не оступлюсь #мечтунельзявзятьиотпустить #кактысчитаешьнужнымтакиделай #еслитысчитаешлчтоэтотвоёиди #тмпу3

Допис, поширений Kate Chechelenko (@chechella_7)

Ярина Самарик

Маргарита Верховцева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мода меня одолела

Допис, поширений Маргарита Верховцева (@v.margo.v)

Юлія Біньковська

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️️️

Допис, поширений Julia ️ KLEO (@julia_binkovska)

Катерина Куліченко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет котики Хочу с вами познакомиться Я Куличенко Екатерина -в узких кругах Тетя Мотя Так как мы становимся с вами очень близки ,можете называть Меня Мотя Мне 25 лет,я безумно обожаю ТМПУ смотрела все сезоны️ Мой риск подарил мне билет на ТМПУ-3 я безумно счастлива,я мечтать о таком не могла))) Я НАДЕЮСЬ ЧТО СМОГУ ВАС ВДОХНОВИТЬ? @pidsluhano_topmodels @topmodel_ukrain @topmodels_ukraine #топмодельплукраински3 #tetya_mottya

Допис, поширений Екатерина Куличенко (@tetya_mottya_)

Даша Дідович

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как думаете, далеко ли дойдёт в проекте победительница онлайн-кастинга ? @tiny.dasha Будете за неё держать кулачки ? ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #топмодельпоукраински2#тмпу#тмпу2#топмодельпоукраински#супермодельпоукраински #супермодельпоукраински5#смпу#смпу5#топмодельпоукраински3#тмпу3#untm#ukrainiannexttopmodel#новыйсезон#супермодельпоукраински6

Допис, поширений Топ-модель по-украински 3 (@topmodel_ukrain)

 

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Теги: LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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