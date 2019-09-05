Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та фото

Модельне реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" 3 сезон стартувало 30 серпня на "Новому каналі". На проєкт вже відібрали з тисячі претендентів поки що 10 найкращих дівчат, всього їх має бути 15. Які дівчата стали учасницями 3 сезону ТПМУ – дивіться в матеріалі.

Новий 3 сезон реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" дещо відрізняється від попередніх, адже у шоу беруть участь лише дівчата. Цьогоріч від чоловічої компанії експерти вирішили відмовитися. Цьому посприяли й самі телеглядачі, які в онлайн-режимі проголосували за те, аби сезон був виключно жіночим.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 3 сезон 1 випуск: які красуні пройшли кастинг

Також змін зазнав склад експертів. Звісно, як завжди, головним експертом залишилася українська супермодель Алла Костромічова, відома фешн-фотографиня Соня Плакидюк та один з найкращих та найавторитетніших скаутів України Сергій Нікітюк. Місце четвертого судді зайняв дизайнер бренду Dastish Fantastish Володимир Демчинський.

Після виходу 1 випуску шоу ми дізналися 10 учасниць, які пройшли далі. Серед них - Наталія Масловська, Марія Міхєєва, Єлизавета Безкровна, Аміна Доссімбаєва, Катерина Чечеленко, Ярина Самарик, Маргарита Верховцева, Юлія Біньковська, Катерина Куліченко.

Десятою дівчиною, яка автоматично потрапляє у 15-ку – Даша Дідович, яка стала переможницею онлайн-кастингу. Ще п'ятеро учасниць шоу "Топ-модель по-українськи" приєднаються у другому випуску.

Учасниці 3 сезону "Топ-модель по українськи"

Наталія Масловська

Марія Міхєєва

Єлизавета Безкровна

Аміна Доссімбаєва

Катерина Чечеленко

Ярина Самарик

Маргарита Верховцева

Юлія Біньковська

Катерина Куліченко

Даша Дідович