Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск: шалений тиждень у Греції та залицяльник Каті

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Топ-модель по-українськи 2 сезон - 14.12.2018 - дивитися онлайн
Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск

На "Новому каналі" завершився 16 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 14 грудня 2018 року. Увесь тиждень четвірка найкращих моделей країни провели у Греції, а Катя навіть завела залицяльника.

У 16 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон учасників кинули у реальне модельне життя. За вдало виконане завдання вони отримують не лише похвалу, а й реальні гроші. Тиждень вони житимуть за ці зароблені кошти.

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Перше завдання цього тижня – фотозйомку у стилі "Сучасна Одіссея". Фотосесія була парною. І партнером у цьому завданні для моделей був грецький актор. Після завдання усі троє дівчат отримали кошти за свою роботу, і лише Діма провалив це випробування.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн: хто стане найкращим "давньогрецьким чудовиськом"

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Тим часом, робота Каті вразила не лише експертів, але й актора, який запросив її на побачення.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн: чим закінчиться застілля з експертами

Поки дівчина розважалася, перед трьома іншими учасниками стояло наступне завдання – організувати вечірку для своїх грецьких сусідів. І це випробування показало ще одну проблему учасників – погана англійська, яка не дає їм нормально комунікувати.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн: уроки fashion-водіння від Кості Боровського

Наступне завдання для учасників підготував Костя. На них чекає зйомка фешн-відео. Кожен із четвірки мав представляти один із відомих світових брендів та показати його у своєму ролику.

Із завданням не справилась лише Яна – вона отримала порожній конверт.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн:  весела вечірка Діонісів

Аби підготуватись до наступного завдання учасникам доведеться витратити свої чесно зароблені гроші. Моделям треба навчитись дихати під водою, а майстер-клас коштує 35 євро. Ї хоч як не хотілось розлучатись із грошима, та завдання для учасників виявилось у пріоритеті.

Тим часом на моделей вже чекало дефіле між грецькими виноградниками. Дефіле було у стилі бога Деоніса.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн: занурення на дно – останнє випробування перед трійкою

"Для дефіле в образах Діонісів нам потрібна була якась дуже мальовнича локація. Наприклад, оливковий або апельсиновий гай. Але ми приїхали в сезон, коли всі фрукти вже обсипалися. Тому ми навіть думали купити в магазині апельсини і прикріпити їх до дерев. У пошуках гаю заїхали на виноградну плантацію. Зустріли там дядька, який дав нам контакти знайомого, у того – виноградник на схилі озера з горами на тлі. І ми випадково опинилися на локації, де, в результаті, знімали дефіле "Діоніс", – розповів головний режисер реаліті Стас Котеленець.

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Що стосується заробітків, то троє учасників – Дмитро, Яна та Катя – отримали майже максимальну суму (50 євро). І лише Юля залишилась із пустим конвертом.

Нарешті прийшов час для фотосесії під водою. Усі моделі вже пройшли майстер-клас із такого виду зйомки. Тож у цьому завданні проявили себе максимально добре. Тож заслужено усі 4 заробили по 50 євро.

Весь тиждень учасники боролись і йшли, буквально, нога в ногу. І найслабшою із дуже сильних моделей виявилась Юля. Вона і покидає проект.

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Теги: LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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