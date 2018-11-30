Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск: проект покинула Юля

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Топ-модель по-українськи 2 сезон - хто пішов 14.12.2018 - дивитися онлайн
Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск

У 16 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 6 грудня 2018 року на "Новому каналі", шоу покинула Юля. Таким чином боротьбу за звання Топ-модель України продовжують всього три учасники.

У 15 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон була, мабуть, найдраматичніша церемонія виганяння. Усі четверо учасників показали дуже вдалу роботу. Однак. Найслабшою серед дуже сильних учасників стала Юля.

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Дівчина покинула проект буквально за крок до фіналу.

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На цьому проекті Юля перемогла у двох номінаціях, тож добре знає, що таке боротись.

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Також експерти відзначили, що у дівчини дуже типажне обличчя, яке "вміє продавати", тож якщо вона продовжуватиме працювати – то обов’язково доб’ється успішної кар’єри.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Теги: LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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