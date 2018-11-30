У 16 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 6 грудня 2018 року на "Новому каналі", шоу покинула Юля. Таким чином боротьбу за звання Топ-модель України продовжують всього три учасники.

У 15 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон була, мабуть, найдраматичніша церемонія виганяння. Усі четверо учасників показали дуже вдалу роботу. Однак. Найслабшою серед дуже сильних учасників стала Юля.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск: шалений тиждень у Греції та залицяльник Каті

Дівчина покинула проект буквально за крок до фіналу.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн: хто стане найкращим "давньогрецьким чудовиськом"

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон 15 випуск: фотосесія для обкладинки та хто їде у Грецію

Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн: чим закінчиться застілля з експертами

На цьому проекті Юля перемогла у двох номінаціях, тож добре знає, що таке боротись.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн: уроки fashion-водіння від Кості Боровського

Також експерти відзначили, що у дівчини дуже типажне обличчя, яке "вміє продавати", тож якщо вона продовжуватиме працювати – то обов’язково доб’ється успішної кар’єри.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн: весела вечірка Діонісів

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон: учасники шоу та фото

Топ-модель по-українськи 2 сезон 16 випуск дивитися онлайн: занурення на дно – останнє випробування перед трійкою

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.



Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.