Топ-модель по-українськи 2 сезон 17 випуск: останні випробування та хто пройшов у фінал

На "Новому каналі" завершився 17 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 21 грудня 2018 року. На проекті вирує справжня боротьба, адже попереду фінал.

У 17 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон перше випробування тижня вимагало від моделей максимум емоцій. При цьому допомагати кожній з моделей буде професійний шоу-балет. Танцівники мають повторювати кожен рух моделей, роблячи кадри об'ємними і динамічними.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 17 випуск дивитися онлайн: згадати все

"Діма Сукач зацікавив мене з першого погляду. Але коли придивилася до дівчат, зрозуміла, що вони теж дуже цікаві. Моя місія на цьому випробуванні не лише познайомитися з учасниками та визначити для себе лідера. Мені потрібно придивитися до кожного з них, адже хтось із трійки потенційний переможець. Як і минулого року, нова "Топ-модель по-українськи" буде на обкладинці нашого січневого номера. Мені важливо розуміти, наскільки професійна ця людина, як вона поводиться на майданчику і виглядає у кадрі", – розповіла головний редактор Pink Валерія Квасневська.

Цікаво, що після цього завдання на моделей чекала зміна стилю. Щоправда, кардинальні зміни чекали лише на Яну. В неї знову змінилась зачіска: тепер вона стала брюнеткою з дуже коротким волоссям.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 17 випуск дивитися онлайн: фешн-футбол

Наступне завдання на проекті відбувалось на стадіоні, де тренується футбольна збірна України. На полі на учасників чекали футболісти, фотограф і Алла Костромічова.

"У результаті цієї зйомки мені хочеться отримати кадри, на яких моделі перевершили в майстерності футболістів. Мені дуже подобається локація і атмосфера на цій фотосесії. Сподіваюся, що учасники виправдають наші очікування", – розповіла Алла.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 17 випуск дивитися онлайн: моделі поїдали фаст-фуд

Найбільше цьому випробуванню зрадів Дмитро, адже в дитинстві займався футболом. Але саме це завдання зіграло з хлопцем злий жарт. На стадіоні хлопець показав справжнього футболіста, натомість модельної роботи було замало.

Натомість найкращою у цьому випробуванні стала Катя, вона отримала окрім визнання, ще й комплект дизайнерського одягу.

Випробування, яке приготував Костя, дуже сподобалось моделям, особливо Каті. Дівчина весь проект дотримується дієти та прагне схуднути, а зараз завдання полягає в тому, щоб апетитно з'їсти бургери.

Усі троє їли дуже апетитно. Але найкраще з цим завдання впоралась не Катя (хоча дівчина любить поїсти), а Дмитро.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 17 випуск дивитися онлайн: реальні модельні завдання для кожного

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Останнє завдання на проекті у кожного із трійки було своє. Яна мала дати інтерв'ю для глянцевого журналу. На Дмитра чекала романтична фотосесія з моделлю plus-size. А Катя мала фотографуватись із переможцем минулого сезону Самвелом. Після своїх випробувань усі троє отримали рекомендаційні листи.

За рішенням суддів, найслабшим цього тижня був Діма. Він і покидає проект. У фінал проходять Яна та Катя.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 17 випуск дивитися онлайн: хто потрапив до фіналу

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи"Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.