Топ-модель по-українськи 2 сезон 17 випуск: проект покинув Дмитро

У 17 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 21 грудня 2018 року на "Новому каналі", шоу покинув Дмитро. Тож у фіналі змагатимуться Яна та Катя.

17 випуск шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон став останнім випуском перед фіналом. Хоча для Дмитра це теж перемога – він став найкращим хлопцем на проекті.

Хоча покидає проект Дмитро не вперше. Його вже визнавали найгіршим, але під час тижня порушень правил експерти вирішили повернути хлопця.

Також Дмитро зазнав однієї із радикальних перевтілень – йому перефарбували волосся та навіть брови у світлий колір. Та така зміна дуже личила хлопцю – він став справжньою типажною моделлю.

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Фактуру хлопця відмітила і Алла. Ведуча запевнила, що у Діми велике модельне майбутнє і ми його ще побачимо.

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Топ-модель по-українськи

Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.



Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.