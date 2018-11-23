На "Новому каналі" завершився 13 випуск другого сезону "Топ-модель по-українськи", який вийшов 23 листопада 2018 року. Для моделей влаштували тиждень справжнього хардкору. Хто не справиться та не потрапить до 5 найкращих?

У 13 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон моделей вчили працювати на максимальній швидкості. Експерти переконані, що реальному житті під час Fashion week таке загартування їм дуже знадобиться.

"Робота моделей не така проста, якою здається з боку. Особливо жорсткий графік під час тижнів моди. Тому ми з експертами вирішили прокачати швидкість наших моделей", – розповіла Алла.

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Перше дефіле тижня було у стилі Бондіани. Моделі мали не просто продефілювати, а показати справжні шпигунські ігри.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 13 випуск дивитися онлайн: шпигунські ігри

Так, під час завдання, яку організував Костя, учасники мали збиратись у машині, що їхала на шаленій швидкості. У кабіні авто на моделей чекала косметика та реквізит, тому учасники мали привести себе в порядок, поки їхала машина.

Коли моделей привозили до місця зйомки, на місці вже чекав фотограф. Тож як кажуть "з корабля на бал". Не обійшлось і без сутичок. Катя вирішила заховати реквізит Юлі, яка їхала після неї. Тож образ вийшов не завершений.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 13 випуск дивитися онлайн: шалені гонки і дефіле

Наступне завдання було ще складніше – під час дефіле у кожного з учасників було два образи. В одному вони виходили на подіум, а в другому закривали дефіле.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 13 випуск дивитися онлайн: роздягання на швидкість

На участинів надягли купол

На учасників опускали ширму-циліндр, в якій на вішаку висів їхній другий образ. Переодягнутися потрібно було максимально швидко – лише за 20 секунд. Не пощастило Максу. Він хотів схитрувати, і Катя та Яна покарали його – прив'язали його костюм до вішака, і хлопець не встиг вчасно перевдягнутися.

На переодягання було 20 секунд

Фінальне завдання цього тижня було на вибування. Учасники мали спільну фотосесію. Вони мали стрибати на батуті і той, хто запоров кадр – вибував зі змагання. Той учасник, хто протримається на батуті до кінця – виграє подарунок выд бренду Maybelline. І найкращою була Катя.

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 13 випуск дивитися онлайн: фотосесія на вибування

Тиждень не задався у Юлі. Та найбільше проблемка була не в самій роботі дівчини, а у ставленні інших учасників. Так, її конкурентка Катя заховала реквізит на другому завданні, тож образ Юлі вийшов незавершений. Тож дівчина очікувала, що цього тижня потрапить до кімнати печалі. Так і сталось.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 13 випуск дивитися онлайн: в будинку провели розслідування

Перепало від учасників і у Максима. Йому теж Катя підготувала капость. Але й окрім невдалого дефіле, в Максима були інші провальні завдання. Тож саме він складає компанію Юлі у боротьбі за життя на проекті.

Топ-модель по-українськи 2 сезон 13 випуск дивитися онлайн: хто покинув проект

Сергій Нікітюк – один із найкращих модельних скаутів України. Він відкрив багато нових облич у світі моди, серед яких топ-модель Жужі Іванюк.

Соня Плакидюк – одна з найуспішніших і затребуваних фешн-фотографів України. У її портфоліо роботи з L’officiel, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Костянтин Боровський – фахівець у чоловічій моді, учасник групи "АГОНЬ", творець власного бренду стрітстайл-одягу BRVSKI. Іван Дорн був в одязі з його колекції на "Х-Факторі". А у футболці "Чудотворець" від бренду BRVSKI Олександр Педан проводив танцювальний батл на Хрещатику під час другого сезону "Топ-модель по-українськи".

Ведуча проекту "Топ-модель по українськи" 2 сезон – всесвітньо відома топ-модель українського походження Алла Костромічева. В її послужному списку робота з модними домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; багаторазова поява на обкладинках журналів Vogue, L’officiel, Harper’s Bazaar, Elle. Тепер Алла буде присутня і на кастингах. Місія ведучої – допомогти експертам розібратися з безпрецедентною кількістю учасників.

"Топ-модель по-українськи" Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.