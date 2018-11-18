У 13 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 23 листопада 2018 року на "Новому каналі", шоу покинув Максим. Таким чином боротьбу за звання Топ-модель України продовжують 5 учасників.

У 13 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон т иждень не задався у Юлі. Та найбільше проблемка була не в самій роботі дівчини, а у ставленні інших учасників. Так, її конкурентка Катя заховала реквізит на другому завданні, тож образ Юлі вийшов незавершений.

Тож дівчина очікувала, що цього тижня потрапить до кімнати печалі. Так і сталось.

Перепало від учасників і у Максима. Йому теж Катя підготувала капость. Але й окрім невдалого дефіле, в Максима були інші провальні завдання. Тож саме він складає компанію Юлі у боротьбі за життя на проекті.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон: учасники шоу та фото

Фінальне випробування виявилось таким же хардкорним, як і весь тиждень. Юлю та Максима вивезли за місто і вони самостійно автостопом повинні добратись до місця зйомки. Першою прибігла Юля. На декілька хвилин пізніше прибіг і Максим.

На часників чекала зйомка у спортивному стилі. Першою фотографувалась Юля. У дівчини вийшла вдала фотосесія. Максим почав не так вдало, але потім взяв себе у руки і таки показав вдалу роботу. Більше вдалих кадрів було у Юлі, тож саме вона проходить далі.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 2 сезон 12 випуск: найепатажніша фотосесія, несподівана заява Дмитра

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.



Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.