Топ-модель по-українськи 2 сезон 13 випуск: проект покинув Максим

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Топ-модель по-українськи 2 сезон 13 випуск
Топ-модель по-українськи 2 сезон 13 випуск / 24 Канал

У 13 випуску другого сезону "Топ-модель по-українськи", що вийшов 23 листопада 2018 року на "Новому каналі", шоу покинув Максим. Таким чином боротьбу за звання Топ-модель України продовжують 5 учасників.

У 13 випуску шоу "Топ-модель по-українськи" 2 сезон тиждень не задався у Юлі. Та найбільше проблемка була не в самій роботі дівчини, а у ставленні інших учасників. Так, її конкурентка Катя заховала реквізит на другому завданні, тож образ Юлі вийшов незавершений.

Тож дівчина очікувала, що цього тижня потрапить до кімнати печалі. Так і сталось.

Перепало від учасників і у Максима. Йому теж Катя підготувала капость. Але й окрім невдалого дефіле, в Максима були інші провальні завдання. Тож саме він складає компанію Юлі у боротьбі за життя на проекті.

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Фінальне випробування виявилось таким же хардкорним, як і весь тиждень. Юлю та Максима вивезли за місто і вони самостійно автостопом повинні добратись до місця зйомки. Першою прибігла Юля. На декілька хвилин пізніше прибіг і Максим.

На часників чекала зйомка у спортивному стилі. Першою фотографувалась Юля. У дівчини вийшла вдала фотосесія. Максим почав не так вдало, але потім взяв себе у руки і таки показав вдалу роботу. Більше вдалих кадрів було у Юлі, тож саме вона проходить далі.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе.

Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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