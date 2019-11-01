Топ-модель по-українськи 3 сезон 10 випуск: дівчата стали відьмами, повернулись колишні учасники

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Топ-модель по-українськи 3 сезон 10 випуск дивитися онлайн – 01.11.2019
Топ-модель по-українськи 3 сезон 10 випуск

1 листопада відбувся 10 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня наймістичніший випуск. Учасницям доведеться приміряти на себе образи відьом, русалок і навіть язичницьких богинь.

На цьому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" дівчата виявили вдома дуже незвичний подарунок — віники. Було багато теорій — можливо на них чекають соціальні роботи, або ж буде зйомка у стилі Гаррі Поттера Насправді ж, їм доведеться перевтілитись у відьом.

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"У минулому сезоні ми відштовхувалися від теми Геловіна. Але це свято не має українського коріння. Тому десятий тиждень на проекті Топ-модель по-українськи буде присвячений героїням етно-хоррора. Жінкам, які надихали наш народ протягом століть”, – розповів експерт Топ-модель по-українськи Сергій Нікітюк.

Топ-модель по українськи

Перевтілилась навіть Алла

На дівчат чекала фотосессія. Вони буквально повинні були осідлати мітлу. Працювати довелось на висоті і кожній з моделей роздали окрему емоцію.

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Дівчата після зйомки дівчата повернулись додому та почали готуватись до наступного завдання у Топ-модель по-українськи. Та до них завітали гості — хлопці з попереднього сезону ТМПУ.

Виявляється, хлопці стануть напарниками моделей у наступному завданні.

Це теж буде фотосесія, а дівчат перевтілять у русалок. Експертом разом з Сонею була Ірина Данилевська, засновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week.

Тож найкращих у цьому завданні дівчат експертка відбере для шоу молодих дизайнерів, тобто моделі мають шанс потрапити на великий подіум. Тож відповідальність дуже велика.

Останнє завдання цього тижня на Топ-модель по-українськи — дефіле. Дівчат знову перевтілять у древній український образ жінки - це богиня Лада.

Дефіле знову серед лісу у вечірній час а навколо вогні. Крім того, ускладнює завдання коромисло, яке отримає кожна з дівчат. А замість води там вогонь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розіграш!!!️ Друзі ви так хотіли розіграш, а участь в ньому брати не хочете? У вас залишилося дуже мало часу, адже вам це не важко, а мені дуже важливо, і від цього розіграшу залежить подальші мої розіграші!!! Адже саме хтось із вас, стануть переможцями конкурсу!!! Тому швиденько виконуйте умови!!! @anastasiia_tololo а в мого організатора ставте +!!! Я дуже на вас надіюсь, не підведіть мене!!! Умови дуже прості: ⠀ ️Бути підписаними на мене @bezkrovna_yelizaveta_ ⠀ та на спонсорів: ⠀ @p0dvis0tska ⠀ @vovanq10 ⠀ @liveme.ukraine ⠀ [email protected]__kids__style__ ⠀ [email protected][email protected]_for_a.woman ⠀ [email protected] ⠀ ⠀ Постав спонсорам по декілька лайків Репост- лайк від мене! ⠀ Все ти учасник

Публикация от Єлізавета Безкровна/ТМПУ-3️ (@bezkrovna_yelizaveta_)

Експертами цього випробовування стали учасники гурту YUKO. Вони мають відібрати найкращу дівчину, яка відправиться з ними на музичний фестиваль Atlas Weekend.

Було кілька вдалих виходів — та найкращою обрали Мальвіну.

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Вже вкотре до кімнатку суму потрапила Ліза. А компанію їй склала Катя “Чичело”, яка розчарувала експертів своєю нахабною поведінкою.

Битва за життя на Топ-модель по-українськи — це теж була фотосесія. Дівчата мали бути в образах войовничих українок. Агресія — для Каті звична емоція. Але зйомка мала бути зі зброєю ще верхи на коні. Непроста фотосесія. І хоч спочатку дівчина не показувала вдалої роботи, але згодом виправилась і видала багато вдалих кадрів.

Та робота Лізи була куди гіршою. Її критикувала Алла та фотограф. Спочатку їй дали у руки меч, але вона не змогла із ним справитись. Тоді Катя віддала їй свій лук, щоб хоч якось виправити ситуацію, але безрезультатно.

Тож вибір Алли був очевидний — Ліза покидає проєкт.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

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Теги: LifeStyle
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