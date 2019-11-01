Топ-модель по-українськи 3 сезон 10 випуск: хто покинув проєкт

1 листопада відбувся 10 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 9 дівчат. І цього тижня їх стало ще менше – проєкт покинула Ліза.

Цей тиждень 3 сезону "Топ-модель по-українськи" Катя “Чечела” абсолютно провалила. Експерти високо оцінили її роботу на минулих тижнях, тож, схоже, у дівчини дуже виросла самооцінка. Вона і з дівчатами, і з суддями поводилась зверхньо та нахабно.

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Цікаво, що в першому завдання цього тижня на Топ-модель по-українськи знімав фотограф, який ще попередніх завданнях відзначив дівчину. Але навіть він був розчарований її роботою.

Такою ж нахабною вона була на фотосесії, коли за її роботою стежила Ірина Данилевська. А якщо б дівчина постаралась, то могла б потрапити на кастинг до молодих дизайнерів та в перспективі потрапити на професійний подіум.

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Битва за життя на Топ-модель по-українськи — це теж була фотосесія. Дівчата мали бути в образах войовничих українок. Агресія — для Каті звична емоція. Але зйомка мала бути зі зброєю ще верхи на коні. Непроста фотосесія. І хоч спочатку дівчина не показувала вдалої роботи, але згодом виправилась і видала багато вдалих кадрів.

Та робота Лізи була куди гіршою. Її критикувала Алла та фотограф. Спочатку їй дали у руки меч, але вона не змогла із ним справитись. Тоді Катя віддала їй свій лук, щоб хоч якось виправити ситуацію, але безрезультатно.

Тож вибір Алли був очевидний — Ліза покидає проєкт.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.