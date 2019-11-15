Топ-модель по-українськи 3 сезон 12 випуск: хто покинув проєкт

15 листопада відбувся 12 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 7 дівчат. І цього тижня їх стало ще менше – проєкт покинула Аміна.

Цей тиждень 3 сезону "Топ-модель по-українськи" Настя Руда у кімнаті смутку стало певною несподіванкою. Вона чудово справилась з першим завданням. Непогано дівчина дефілювала у третьому завданні.

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Єдиним провальним випробовуванням цього тижня на Топ-модель по-українськи було друге, коли дівчата мали домінувати. Хоч у Насті твердий характер, та на зйомках вона повністю розгубилась.

Компанію Насті склала Аміна. Цього тижня на Топ-модель по-українськи дівчина була млявою, та на жодному із випробовувань не стала найкращою. Експерти зробили висновок, що у дівчини виникла криза. Чи зможе вона її побороти — залежить лише від неї самої.

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Фінальне випробовування цього тижня у Топ-модель по-українськи — дефіле. Але просто пройтись красиво недостатньо. По дорозі кожна з дівчат має зібрати свій ідеальний образ.

Обидві дівчини викладались на всі 100 відсотків. Та більш емоційною була Настя — вона створила на подіумі справжнє шоу. Аміна була трошки гіршою, але на цьому етапі вони вже не мають права на помилку — саме вона покидає проєкт.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.