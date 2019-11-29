Топ-модель по-українськи 3 сезон 14 випуск: хто покинув проєкт

29 листопада відбувся 14 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 5 дівчат. І цього тижня їх стало ще менше – проєкт покинула рудоволоса Настя.

Цей тиждень 3 сезону "Топ-модель по-українськи" Мальвіна отримала за всі попередні тижні чи не найбільше похвали. Експерти її називали найкращою. Та цього тижня справи у моделі йшли кепсько. Перше завдання вона провалила — не змогла побороти страх перед висотою, тож вдалих емоцій не вийшло.

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Абсолютно провальним для дівчини було третє завдання на Топ-модель по-українськи. Мальвіна була занадто правильною і скутою, тож не змогла запалити публіку. В результаті, шумомір показав дуже низький результат.

Єдиним успішним випробуванням було друге, коли дівчина знімалась в інтимній фотосесії з Іраклі. Але якщо на кону 5-ка найкращих, то одного успішного завдання вже недостатньо.

Компанії Мальвіні у кімнаті смутку склала Настя. Вона теж не показала вдалої роботи цього тижня на Топ-модель по українськи. Єдине. Що в неї вийшло добре — це перша фотосесія. Під час цієї зйомки вона була розкутою та яскравою. Але цього не вистачило для двох наступних завдань.

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Фінальне завдання цього тижня на Топ-модель по-українськи — знову фотосесія. Вони будуть у ролі повітряних гімнасток.

Хоч на репетиції Настя справлялась значно краще, та під час самої зйомки знову не змогла показати достатньо емоцій. Вона виглядала банально.

Натомість Мальвіна була значно наполегливішою і яскравішою. Тож саме Мальвіна виграда боротьбу за життя цього тижня на Топ-модель по-українськи.

Відповідно Настя покидає проєкт.

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Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.