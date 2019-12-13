Топ-модель по-українськи 3 сезон 16 випуск: хто покинув проєкт

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Топ-модель по-українськи 3 сезон 16 випуск / Instagram/Топ-модель по українськи

13 грудня відбувся 16 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось четверо дівчат. Ї цього тижня шоу покинула ще одна учасниця – Катя Чичела.

На цьому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" Катя Чичела продовжує показувати не гідну моделі поведінку. Вона продовжує скандалити як перед випробуванням, так і під час самого випробовування.

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Одразу на першому завданні на Топ-модель по-українськи Катя почала скаржитись, бо не могла вибратись на верблюда. Її дратувало і саме завдання, і тварина. Таке відношення вона показувала і під час випробовування.

Не виправилась вона на зйомках серіалу. Вона знайшла тисячу причин, чому їй складно робити це завдання. В результаті, вдалих кадрів так і не вийшло.

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Врятувати дівчину могло фінальне випробування цього тижня на Топ-модель по-українськи. Вона мала відіграти зверхню, розпещену дівчину. І фотосесія Каті вдалась. Але ї тут вона не стрималась і влаштувала розбірки з Наталею просто під час зйомки.

Експерти вже не перший тиждень просять дівчину змінити поведінку. Та прогресу у цьому ніхто не побачив. Таким чином саме Катя Чичела покидає проект.

А трійку фіналістів цього сезону Топ-модель по-українськи склали Катя (Мотя), Наталя та Мальвіна.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

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Теги: LifeStyle
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