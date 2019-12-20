Топ-модель по-українськи 3 сезон 17 випуск: експерти обрали фіналісток

20 грудня відбувся 17 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня дівчата продовжують краще пізнавати Туреччину. Тиждень пройде під гаслом "надихнутись Туреччиною".

У цей тиждень у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" на дівчат чекав сюрприз — поїздка на яхті. Вони танцювали, співали та розважались. І дівчатам потрібно було стати розкутими, адже попереду в них найвідвертіше завдання сезону.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 3 сезон 16 випуск: хто покинув проєкт

Дівчат одягли у привабливу білизну, а обличчя їм прикрили масками. Все залежатиме від гри і рухів тіла.

Однак, найскладніше полягає у тому, щоб не перетнути межу вульгарщину. Це має бути красиво, еротично, звабливо, але не вульгарно.

І схоже дівчата настільки злякались, щоб не перейти цю межу, що вирішили навіть туди не наближатись. Вони не показали зваблення, не показали історії, тож загалом це фешн-відео було доволі нудним.

Тож найкращої експерти так і не обрали. Усі троє були однаково незграбними.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 3 сезон 16 випуск: пристрасний поцілунок і весільна сукня

Наступне завдання на Топ-модель по-українськи — фотосесія. Дівчата відправились аквапарк. Там, по дорозі з гірки вони мають зробити два кадри: один просто у русі, а інший вже внизу. Обидва знімки мають бути максимально емоційними.

У цьому випробовуванні на Топ-модель по-українськи дівчата дещо виправили ситуацію. І Катя, і Мальвіна справилась з випробуванням. Провалила завдання лише Наталя. Та на цьому випробування не закінчується — Мальвіна і Катя переходять на інший етап. У наступний спуск дівчата мають показати звабу. Обидві дівчини справились відмінно. Та кращою експерти назвали Катю.

Третє завдання цього тижня на топ-модель по-українськи — це знову фотосесія. Дівчата мають бути у ролі принцес, а кожна з них матиме окрему спецію, яка допомагатиме їм позувати.

Мальвіна отримала червоний перець. Це виявилось доволі складним завданням, адже перець подразнював очі. Але модель показала професійну роботу — вдалі кадри були.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото

Наталя отримала спецію куркума. А Каті — м'ята. Та найвище оцінили роботу Мальвіни — вона знову була найкращою.

Наступного тижня вже фінал — тож цього тижня експерти мали визначити двох фіналісток. Усі троє достойні, тож вибір надскладний.

Відтак, експерти вирішили, що усі троє дівчат залишаються у проєкті та проходять у фінал.

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.