Топ-модель по-українськи 3 сезон 2 випуск: стали відомі усі фіналісти

6 вересня відбувся 2 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Це був наймасштабніший кастинг. Однак, з-поміж 300 претенденток на участь у шоу експерти змушені були обрати всього 15.

У 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" учасницями будуть тільки дівчата. У 2019 році експертами проєкту стали топ-модель світового рівня Алла Костромічова, fashion-фотограф Соня Плакидюк, модельний скаут Сергій Нікітюк та дизайнер бренду Dastish Fantastish Володимир Демчинський.

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"Топ-модель по-українськи" 3 сезон 2 випуск: дивіться відео

"На передкастингах було так багато гарних і високих дівчат, що ми не змогли обмежитися 200-кою. Так і вийшов наймасштабніший в історії проекту телекастинг – на "оглядини" до Алли Костромічової та експертів приїхали 300 дівчат. Думаю, це буде найкрасивіший сезон за всі роки існування реаліті", – розповів керівник проекту Андрій Оленич.

У попередньому випуску судді відібрали 8 учасниць. У другому випуску будуть продовжувати набирати 15-тку. Правила ті ж – щоб почути вердикт суворих критиків, дівчатам потрібно зробити гуртову снеп-світлину. На кожному знімку – по 10 претенденток, які мають тільки один шанс вразити експертів.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.