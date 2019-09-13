Топ-модель по-українськи 3 сезон 3 випуск: хто покинув проект

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Топ-модель по-українськи 3 сезон 3 випуск
Топ-модель по-українськи 3 сезон 3 випуск

13 вересня відбувся 3 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". З-поміж 300 претенденток на участь у шоу експерти змушені були обрати всього 17. Однак, вже у цьому випуску довелось попрощатись із Каріною.

У першому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" перед дівчатами стояло чимало складних завдань. Вони могли проявити себе у фотосесії та на дефіле. Найкращою стала Мальвіна — вона отримала імунітет.

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А всі інші учасниці потрапили в номінацію. На усіх 16 дівчат чекав останній шанс у боротьбі за участь у проекті.

Це став дефіле-батл. Дівчатам потрібно самостійно вибрати собі конкурентку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что ж, настало и моё время поделиться своей историей?.За несколько минут до бунта я уже собирала вещи и с расстроенной кислой мордой готова была ехать домой. Но в какой-то момент я подумала: «Почему я должна вот так просто сдаться???» Я взяла себя в руки и нагло вышла на подиум с остальными девушками, создавши таким образом бунт!? Когда мне дали шанс я была такая счастливая, не передать словами .. Я безумно благодарна @alla, @moi_sofism, @s.nikitiuk , @mcvovadym Вы безумно классные, спасибо вам !#топмодельпоукраински #

Публикация от ️??????️ (@karina.dyachuk)

В самому кінці залишилась Каріна та Даша, яка перемогла у онлайн-кастингу. Остання була не надто хороша у дефіле, адже її козирем була фотосесія. Однак, у парі з Каріною вона була на голову вищою. Тож саме Даша проходить далі. А Каріна їде додому.

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Нагадаємо, Каріна стала саме тієї 16 учасницею, яку експерти обрали вже після завершення офіційної частини. Дівчина потрапила на проект бонусом і не виправдала очікування експертів.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

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Теги: LifeStyle
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