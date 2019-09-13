Топ-модель по-українськи 3 сезон 3 випуск: хто покинув проект

13 вересня відбувся 3 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". З-поміж 300 претенденток на участь у шоу експерти змушені були обрати всього 17. Однак, вже у цьому випуску довелось попрощатись із Каріною.

У першому тижні у 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" перед дівчатами стояло чимало складних завдань. Вони могли проявити себе у фотосесії та на дефіле. Найкращою стала Мальвіна — вона отримала імунітет.

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А всі інші учасниці потрапили в номінацію. На усіх 16 дівчат чекав останній шанс у боротьбі за участь у проекті.

Це став дефіле-батл. Дівчатам потрібно самостійно вибрати собі конкурентку.

В самому кінці залишилась Каріна та Даша, яка перемогла у онлайн-кастингу. Остання була не надто хороша у дефіле, адже її козирем була фотосесія. Однак, у парі з Каріною вона була на голову вищою. Тож саме Даша проходить далі. А Каріна їде додому.

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Нагадаємо, Каріна стала саме тієї 16 учасницею, яку експерти обрали вже після завершення офіційної частини. Дівчина потрапила на проект бонусом і не виправдала очікування експертів.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.