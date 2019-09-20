Топ-модель по-українськи 3 сезон 4 випуск: кардинальне перевтілення, одна з моделей – лиса

20 вересня відбувся 4 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Цього тижня дівчат чекає кардинальна зміна іміджу, тож сліз було багато.

У 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" тиждень почався із неприємних цифр – до дівчат в гуртожиток завітав Сергій, який приніс з собою сантиметр. Параметри у більшості моделей не ідеальні, тож приємного було мало.

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Також Сергій оголосив тиждень “сім’ї”. Тож протягом всього тижня на дівчат чекає багато командної роботи.

Перше випробування тижня для учасниць організував теж Сергій. Тут дівчатам “аукнулась” не лише їхня ворожнеча між собою, але й зайві кілограми. На них чекала командна зйомка в образах чирлідерок. При чому, одну з дівчат завжди має бути у підтримці — інші дівчата її тримають.

Та дійсно драматичне випробовування було попереду — це кардинальна зміна іміджу. Аміну вирішили перефартувати у металевий блонд. Машу пофарбували у темний і світлий кольори. Я Юля стала брюнеткою і обрізала гривку. Та найбільше перепало Марго — її побрили на лисо. Лізі теж обрізали її довге розкішне волосся та зробили зачіску і колір волосся, як у Алли – дівчині личить.

Та найбільшу істерику влаштувала зірка онлайн-кастингу Даша. Її пропонували підстригти коротке боб-каре, як у Вікторії Бекхем. Вона навідріз відмовилась обрізати своє волосся. Соня висунула ультиматум — або довге волосся, або проєкт.

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Останнє випробовування тижня було теж емоційно складне. Настав час знімати промо-ролик. Дівчатам треба пройтись на дефіле та показати ефектну “точку”. При цьому їм потрібно обіграти свої нові образи.

Особливо складно буде Ярині та Юлі, яким дуже не сподобались їхні нові образи.

Здавалось би завдання не надто складне. Однак, дівчата так перехвилювались, що вже на подіумі позабували все, що повигадували. Жоден із виходів дівчат експертам не сподобався. Алла змушена була взяти ситуацію у свої руки — експертка сама зрежисерувала дівчатам вихід.

Заставку таки зняли. Але чи всі дівчата справились — побачимо вже наступного тижня.

Ось і розпочався день відбору. Поки експерти радились, хто ж був найгіршим на цьому тижні — дівчата були у кімнаті очікування. Напруга наростала. Катя кинула кілька гнівних коментарів у бік Юлі. Дівчина не витримала і накинулась на Катю. Спалахнула бійка — аж довелось втрутитись Аллі. Саме ці дві дівчини опинились в номінації.

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Але на цьому сюрпризи не закінчились — до кімнати печалі потрапили ще дві дівчини Марго та Настя.

Останнє випробовування — це була відеоробота. Дівчата приготували конкурсанткам сюрпризи. Тож конкурсантки повинні були відіграти радість від цих подарунків.

Першою була Катя — вона із завданням не надто вдало впоралась. Дівчата показала більше сарказму, аніж радості. Не кращою була і робота Насті — дівчина дуже розгубилась і це було помітно.

Далі у кадр зайшла Юля. На велике здивування дівчат дівчина справилась із емоціями дуже добре — вона щиро раділа подарованій картоплі та черв'якам.

Останньою була Марго — вона теж спочатку не дуже зрозуміла завдання і показувала більше сарказм, ніж щиру радість. Та пізніше вона трохи виправилась та продемонструвала якіснішу роботу.

Алла добре обдумала і проаналізувала роботу усіх моделей і вирішила, що найгіршою була Настя — вона теж покидає проект.

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.