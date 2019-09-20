Топ-модель по-українськи 3 сезон 4 випуск: хто покинув проєкт

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Топ-модель по-українськи 3 сезон 4 випуск – хто вибув 20.09.2019
Топ-модель по-українськи 3 сезон 4 випуск

20 вересня відбувся 4 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 16 дівчат. Та жорсткої боротьби не витримали Даша та Настя.

Цей тиждень 3 сезону "Топ-модель по-українськи" був періодом перевтілень. І це випробування пройшли не всі. Зірка онлайн-кастингу Даша затіяла справжню істерику.

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Її пропонували підстригти коротке боб-каре, але дівчина відмовилась обрізати своє волосся. Соня висунула ультиматум — або довге волосся, або проєкт. Вона вибрала волосся.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как думаете, далеко ли дойдёт в проекте победительница онлайн-кастинга ? @tiny.dasha Будете за неё держать кулачки ? ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ #топмодельпоукраински2#тмпу#тмпу2#топмодельпоукраински#супермодельпоукраински #супермодельпоукраински5#смпу#смпу5#топмодельпоукраински3#тмпу3#untm#ukrainiannexttopmodel#новыйсезон#супермодельпоукраински6

Публикация от Топ-модель по-украински 3 (@topmodel_ukrain)

Ще один конфлікт виник у день відбору. Поки експерти радились, хто ж був найгіршим на цьому тижні — дівчата були у кімнаті очікування. Катя кинула кілька гнівних коментарів у бік Юлі. Дівчина не витримала і накинулась на Катю. Спалахнула бійка — аж довелось втрутитись Аллі. Саме ці дві дівчини опинились в номінації. Згодом до кімнати печалі потрапили ще дві дівчини Марго та Настя.

Останнє випробовування — це була відеоробота. Конкурсантки повинні були відіграти радість від цих подарунків.

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Першою була Катя — вона із завданням не надто вдало впоралась. Дівчина показала більше сарказму, аніж радості.

Не кращою була і робота Насті — дівчина дуже розгубилась і це було помітно.

Далі у кадр зайшла Юля. На велике здивування дівчат дівчина справилась із емоціями дуже добре — вона щиро раділа подарованій картоплі та черв'якам.

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Останньою була Марго — вона теж спочатку не дуже зрозуміла завдання і показувала більше сарказм, ніж щиру радість. Та пізніше вона трохи виправилась та продемонструвала якіснішу роботу.

Алла добре обдумала і проаналізувала роботу усіх моделей і вирішила, що найгіршою була Настя — вона теж покидає проєкт.

Ще одна трагічна звістка прийшла від Мальвіни – у дівчини помер тато, тож вона змушена була поїхати додому. Та Алла поставилась до неї з розумінням –  якщо Мальвіна матиме змогу, то вона може повернутись. Тож можливо ми її ще побачимо. 

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

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Теги: LifeStyle
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