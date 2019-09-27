Топ-модель по-українськи 3 сезон 5 випуск: хто покинув проєкт

27 вересня відбувся 5 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 13 дівчат. І цього тижня проєкт покинула Наталя Савченко.

Цей тиждень 3 сезону "Топ-модель по-українськи" для Наталі почався не надто вдало. На першій фотосесії вона вигадала цікаву позу.

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Але цю позу підгледіла Ліза, яка йшла перша. Лізу за позу похвалили. А от Наталя нічого вдалого вже вигадати не змогла — завдання було провалене.

А от роботу Лізи Алла похвалила, тож, схоже, дівчина розслабилась, бо 2 наступні випробування вона провалила. Їй бракувало емоцій, витримки та бажання працювати. Тож цілком справедливо вона потрапила у кімнату печалі.

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Компанію Лізі склала Наталя, експерти у кожному завданні звинуватили її байдужості та браку емоцій.

На останньому шансі дівчата повинні були рекламувати луки у стилі “стріт фешн”. Обидві повинні були знятись у трьох образах — на це у них було пів години. Значно більше вдалих кадрів було в Лізи. Тож вона залишається. А Наталя їде додому.

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Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.