Топ-модель по-українськи 3 сезон 5 випуск: хто покинув проєкт

10 Читать новость на русском
Топ-модель по-українськи 3 сезон 5 випуск – хто вибув 27.09.2019
Топ-модель по-українськи 3 сезон 5 випуск: хто покинув проєкт

27 вересня відбувся 5 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 13 дівчат. І цього тижня проєкт покинула Наталя Савченко.

Цей тиждень 3 сезону "Топ-модель по-українськи" для Наталі почався не надто вдало. На першій фотосесії вона вигадала цікаву позу.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 3 сезон 5 випуск: дівчата збирали нове портфоліо

Але цю позу підгледіла Ліза, яка йшла перша. Лізу за позу похвалили. А от Наталя нічого вдалого вже вигадати не змогла — завдання було провалене.

А от роботу Лізи Алла похвалила, тож, схоже, дівчина розслабилась, бо 2 наступні випробування вона провалила. Їй бракувало емоцій, витримки та бажання працювати. Тож цілком справедливо вона потрапила у кімнату печалі.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 3 сезон 4 випуск: кардинальне перевтілення, одна з моделей – лиса

Компанію Лізі склала Наталя, експерти у кожному завданні звинуватили її байдужості та браку емоцій.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спорт ))

Публикация от Bezkovna €lizabeth Segeevna (@bezkrovna_yelizaveta_)

На останньому шансі дівчата повинні були рекламувати луки у стилі “стріт фешн”. Обидві повинні були знятись у трьох образах — на це у них було пів години. Значно більше вдалих кадрів було в Лізи. Тож вона залишається. А Наталя їде додому.

Читайте також: Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.

blog_ava
Скільки людей померли від кору в Україні
сьогодні
9936
Теги: LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
сьогодні 19:38 Що одягнути на прогулянку з друзями: 10 цікавих ідей
214
Що потрібно для організації весілля: повний список
сьогодні 16:16 Що потрібно для організації весілля: повний список
2202
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
сьогодні 13:40 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
3070
Найпопулярніші туристичні напрямки для подорожей восени
сьогодні 10:05 Найпопулярніші туристичні напрямки для подорожей восени
Альона Захарова 697
Принцеса Беатріс заручилась: що відомо про внучку Єлизавети ІІ
26 вересня 16:13 Принцеса Беатріс заручилась: що відомо про внучку Єлизавети ІІ
Юлія Девда 6283
Новини
Більше новин
Залиште відгук