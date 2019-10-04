Топ-модель по-українськи 3 сезон 6 випуск: Сергій пригледів нову модель-костюмерку

4 жовтня вересня відбувся 5 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Це останній тиждень у казармі - попереду випускний. Та на випуск потраплять не всі.

У 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" н а дівчат чекав незвичний подарунок — набір віників. Моделі сприйняли це надто буквально — взяли ці віники до рук і почали прибирати в домі.

На справді ж натяк був на командну роботу, адже є приказка про те, що прутик зламати легко, а от віник - практично неможливо.

Стало зрозуміло, що попереду тиждень командної роботи.

Перше завдання цього тижня — було дефіле. Дівчата мали рекламувати колекції у стилі мілітарі. Їх буквально закинули у яму, а завдання полягало у тому, щоб вийти з цієї ями та одразу ж почати дефілювати. Завдання складне не лише емоційно, але й фізично. Тож дівчата мали допомагати одна одній вибратись із цієї ями.

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Впоралися не всі дівчата. Та Алла відзначила для себе кількох учасниць. Найкращими були Катя та Настя.

Друге завдання — це фотосесія. Звичайно, тут теж потрібно було задіяти командну роботу. Дівчат розбили по парах — вони повинні були допомогти партнерці одягтись та нафарбуватись. Напруга наростала, тож конфлікту уникнути не вдалось. Спочатку виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Фінальне завдання на цьому тижні полягало у зйомці фешн-відео. Спеціально для проекту створили дуже розкішну сукню, кожна з дівчат повинна була одягнути її та відіграти мізансцену. Завдання залежало від того, в яку пору року модель народилась. І хоч у багатьох з емоціями не все просто, але більшість із завданням таки впорались.

Тут Сергій приготував для дівчат несподіванку — він вирішив випробувати у завданні ще одну дівчину — костюмера Лілю. Звісно, дівчатам ця ідея не сподобалась, але від них нічого не залежало. Костюмерка мала хороші модельні задатки: зріст, зовнішність, вік. Але через тиск дівчат, Ліля проявити себе не змогла. Дівчат залишилось 12.

У кімнату печалі потрапила акторка Маша. Експерти не побачили у її роботі хорошої акторської гри — власне, тому її і взяли на проект, Крім того, вона стала однією з учасниць конфлікту на бекстейджі.

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Вдруге у кімнаті суму Юля “Клео”. Експерти не бачать прогресу в її роботі.

Завдання під час боротьби за життя теж було пов'язане і випускним. Перед дівчатами бути валізи, в яких були заховані одяг та косметика. Спочатку потрібно було зібрати образ. А вже потім робити спільне фото. Швидшою виявилась Юля. Поки Маша Шукала сукню, Юля вже фарбувалась.

На спільному фото “Клео” теж виглядала найдостойніше, тож саме Маша покидає проект.

Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.