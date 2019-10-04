Топ-модель по-українськи 3 сезон 6 випуск: хто покинув проєкт

4 жовтня відбувся 4 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 12 дівчат. І цього тижня їх стало ще менше – проєкт покинула акторка Маша.

Найгіршими цього тижня 3 сезону "Топ-модель по-українськи" були Маша та Юля. У дівчат кепсько було із випробовуваннями, а Маша ще й потрапила у бійку. У кімнату печалі першою теж потрапила Маша.

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Експерти не побачили у її роботі хорошої акторської гри — власне, тому її і взяли на проект, Крім того, вона стала однією з учасниць конфлікту на бекстейджі.

Вдруге в Топ-модель по-українськи у кімнаті суму Юля “Клео”. Експерти не бачать прогресу в її роботі. А найгірше, що вона досі не розуміє, що вона робить не так, та як виправити ситуацію.

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Завдання під час боротьби за життя на Топ-модель по-українськи теж було пов'язане і випускним. Перед дівчатами були валізи, в яких були заховані одяг та косметика. Спочатку потрібно було зібрати образ. А вже потім робити спільне фото. Швидшою виявилась Юля. Поки Маша шукала сукню, Юля вже фарбувалась.

На спільному фото “Клео” теж виглядала достойніше, тож саме Маша покидає проєкт.

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Топ-модель по-українськиЦе модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.