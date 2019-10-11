Топ-модель по-українськи 3 сезон 7 випуск: жорстокі бійки та повернення учасниці

11 жовтня відбувся 7 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". Дівчата нарешті перебрались із казарми у модельний будинок. Та життя на проєкті легшим не стало.

У 3 сезоні "Топ-модель по-українськи" дівчата нарешті перебрались до модельного дому. Їх чекав справжній сюрприз - на проект повернулась Мальвіна. Дівчина покинула проєкт через смерть батька. І до кінця не було відомо чи повернеться вона у шоу.

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Звичайно, моделі були не дуже раді.

Та на цьому сюрпризи не закінчились. В одній із кімнат дівчата знайшли смартфон. Це була велика несподіванка, адже за правилами Топ-модель по-українськи дівчатам заборонені будь-які девайси. На смартфоні був лише один додаток – Instagram.

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Таким чином моделей будуть вчити медіаграмотності. Вони мають знімати пости для соцмережі, чим і мають показати свою медіаграмотність.

При чому фото та інший контент для Instagram вони мають знімати під час основних завдань.

Перше випробування на цьому тижні у Топ-модель по-українськи — це дефіле. Дівчата мали вийти на подіум у білизні, при цьому потрібно показати впевненість та сексуальність. На жаль, зрозуміти та втілити завдання зуміли далеко не всі.

До речі, постити в і соцмережу у дівчат теж не надто вдавалось. Тож Алла провела для них спеціальну лекцію, де проаналізувала їхні сторінки Instagram.

Друге завдання цього тижня — це фотосесія. У дівчат було лише три спроби, аби зробити максимум вдалих кадрів.

Останнє завдання цього тижня у Топ-модель по-українськи — теж фотосесія. При чому вона має соціальний підтекст. Дівчата фотографуються із кішками. Більшість знімків вийшли вдалими, мабуть, через наявність котиків.

Та окрім звичайних випробовувань дівчата “проявили себе” у численних бійках. Сутички були як на бекстейджах, так і в модельному будинку. І завжди ініціаторками були Катя (Тьотя Мотя) та Настя (ХТЗ). Тож саме вони опинились у кімнаті смутку.

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Останнє завдання на проекті полягало у тому, що дівчата мали знімати вайни. Промовисто, що інші учасниці Топ-моделі по-українськи допомагали обидвом дівчатам, не зважаючи на їхню поведінку.

Кращий і дотепніший вайн був у Каті, вона залишається. А Настя покидає проєкт.

Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.