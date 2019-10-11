Топ-модель по-українськи 3 сезон 7 випуск: хто покинув проєкт

11 жовтня відбувся 7 випуск нового 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи". У проекті вже залишилось 12 дівчат. І цього тижня їх стало ще менше – проєкт покинула Настя "ХТЗ".

Цей тиждень 3 сезону "Топ-модель по-українськи" запам'ятався не так випробуваннями, як бійками та сутичками. Дівчата сварились і бились навіть до крові. Головними організаторками конфліктів були “Тьотя Мотя” та “ХТЗ”.

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Особливо жорстка бійка була у модельному будинку, коли камери вже були вимкнені. Після сутички в Гоші навіть залишились подряпини.

Це дуже розлютило і обурило експертів. Тож не надто здивувало, що саме ці дівчата потрапили до кімнати печалі.

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Примітно, що обидві дівчини — подруги на цьому шоу. Але коли почали говорити про місце на проєкті Топ-модель по-українськи, то кожна заявила, що краща — вона.

Боротьба за життя на проекті полягала у зйомках вейну. Кожна з дівчат отримала по камері. До зйомок і Катя і Настя залучили інших дівчат, незважаючи на попередні конфлікти. І усі погодились допомогти.

Алла переглянула обидва ролики — дотепніший він був у Каті.

А Настя покидає проект.

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Топ-модель по-українськи Це модельне реаліті-шоу, яке дає можливість підкорити світ високої моди молодим людям, незалежно від гендерної приналежності. Тут на рівних за звання топ-моделі борються хлопці й дівчата з різних куточків України. Жодних команд – кожен сам за себе. Експерти організовують для учасників різні випробування, щоб підготувати випускників Модельної школи до роботи у світі високої моди.